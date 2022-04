Controversieel programma rond Meilandjes vanaf mei ook bij ons op tv: “Armoede is niet om mee te lachen”

TVIn Nederland stond het bekend als ‘Chateau Bijstand’, in België zal het te zien zijn onder de meer omslachtige titel ‘De Meilandjes Zonder Centen’. Maar in feite gaat het om hetzelfde, redelijk controversiële programma, waarbij de bekende familie Meiland een maand lang rond probeert te komen met een leefloon.

We kennen ze van hun chique kasteel in Frankrijk in ‘Chateau Meiland’, en van hun excentrieke levensstijl. Maar in ‘De Meilandjes zonder centen’ laat het flamboyante gezin van Martien Meiland alle luxe achterwege en lopen ze in de schoenen van gezinnen die het met véél minder moeten stellen. Martien, Erica, Maxime en haar twee dochtertjes ruilen hun miljoenenwoning in voor een bescheiden huurhuis en moeten een maand lang rondkomen met een leefloon. Ze mogen een toilettas en één koffer met kleding meenemen, that’s it. Verwacht je aan hysterisch gegil van Martien wanneer hij beseft dat er voor “wijnen, wijnen, wijnen” simpelweg geen budget is. Met het programma, dat bij onze Noorderburen een groot kijkcijfersucces werd, vragen de realitysterren aandacht voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Alleen slagen ze daar volgens bepaalde kijkers niet echt in. Al vanaf de aankondiging van het programma heerst er controverse rond het concept. “Armoede is niet om mee te lachen. Het is al zeker geen entertainment. Voor vele mensen is dit geen gezellig vermaak, maar de harde realiteit van het leven” en “Handig toch hé, dat die vervelende armoede zomaar voorbij is na een maand”, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele harde reacties.

“Ik zie ontzettend veel negatieve artikels over ‘Chateau Bijstand’”, zo reageerde dochter des huizes Maxime Meiland op haar Instagram Stories. “Deze schrijfsels zijn gebaseerd op één, twee, hooguit drie negatieve tweets”, beweerde ze. De negatieve reacties na uitzending waren echter zeer talrijk.

‘Chateau Bijstand’ werd in ‘De Avondshow’ bovendien ook met de grond gelijk gemaakt door de populaire Nederlandse talkshowpresentator Arjen Lubach. Lubach, die in ons land al te zien was in ‘De slimste mens’, hekelt de zogenaamde “armoede-porno” die de Meilandjes brengen. “Na een maand kunnen ze weer terug naar hun eigen wereldje, maar dat kunnen echte armen natuurlijk niet.” Hij vervolgt: “Armoede is niet alleen de iets minder lekkere chips kopen. Het is geen chips meer kunnen eten van de kiespijn, omdat je al jaren geen geld hebt voor de tandarts.”

‘De Meilandjes Zonder Centen’, vanaf 11 mei iedere woensdag om 20u40 bij VTM 2.

