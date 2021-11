Conner Rousseau te gast in ‘Het huis’: “Ik vind geen manier om te ontspannen”

In de zomer van 2020 dook er immers een filmpje op van een feestende Conner op het huwelijk van zijn broer Steve in het zuiden van Frankrijk. “Er is van alles geschreven. Maar je kan daar niets juist over zeggen”, reageert Conner. “Ik heb lang getwijfeld om te gaan en Steve was daar kwaad over. Ik was er voor de trouw van mijn broer, niet om er te feesten.” Of hij op dit moment écht gelukkig is, laat Rousseau in het midden. “Er is geen uitknop”, vertelt hij. “En ik vind geen manier meer om te ontspannen. Ik ben getrouwd met mijn werk en kan niet iets half doen.” In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in ‘Het huis’ presentator Mathias Coppens, sportjournalist Aster Nzeyimana en televisiefiguur Ingeborg Sergeant.