Conner Rousseau openhartig in ‘Waarheid, durven of doen’: “Ik vierde oudejaarsavond op m’n eentje”

11 augustus De uitreiking van de Primetime Emmy Awards vindt dit jaar niet plaats in het Microsoft Theater in Los Angeles, maar op het nabijgelegen dakpaviljoen van evenementencomplex L.A. Live. Organisator de Television Academy heeft daardoor gekozen in verband met de recent weer gestegen coronacijfers in de stad.