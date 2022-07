Conner Rousseau “geen fan” van beslissing om 16 afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ niet meer uit te zenden

Het gaat om afleveringen waarin onder meer gelachen wordt met zwarte mensen en homo’s. Te stereotiep, aldus de openbare omroep, en daarom werd beslist om zestien afleveringen niet langer te herhalen. Ook zijn enkele uitzendingen geschrapt waarin acteurs spelen die inmiddels een strafblad hebben. Het gaat om bijvoorbeeld Guy Van Sande, die werd veroordeeld voor het bezitten en verspreiden van kinderporno.

Quote Vele mensen krijgen het gevoel dat ze niets meer mogen zeggen, en dat werkt contrapro­duc­tief. Conner Rousseau, voorzitter Vooruit

“We bekijken of oude programma’s in lijn liggen van ons programmacharter”, zegt woordvoerder Jan Sulmont in ‘Het Nieuwsblad’. “Als blijkt dat taalgebruik, situaties, beelden of grappen in de huidige tijdgeest ongepast kunnen overkomen of niet meer in de samenleving van vandaag passen, kan dat een reden zijn om ze ‘onder embargo’ in ons archief te plaatsen: ze worden dan niet meer uitgezonden of online gezet.”

Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit en notoire ‘F.C. De Kampioenen’-fan, is het niet eens met die beslissing, al erkent hij dat er “soms ongepaste opmerkingen” in de afleveringen zitten. Hij stelt zich de vraag wat de beste manier is om daarmee om te gaan. “Leggen we uit waarom bepaalde zaken gevoelig liggen? Of cancelen we zonder duiding?”, klinkt het. Volgens Rousseau moet er in het onderwijs, en op televisie, uitgelegd worden waarom sommige zaken niet door de beugel kunnen, en moet er aandacht zijn voor de veranderende tijdsgeest.

“Vele mensen krijgen het gevoel ‘dat je niets meer mag zeggen’. We moeten opletten dat we dat gevoel niet voeden, want dat werkt contraproductief”, vindt Rousseau.

Conner Rousseau over schrappen van 16 afleveringen van 'F.C. De Kampioenen' wegens "ongepast"

Ook Vlaams parlementslid voor Open Vld Maurits Vande Reyde stelt zich vragen bij het schrappen van de afleveringen. “Veranderende tijdsgeest: gelukkig maar. Maar waarom toch steeds zo krampachtig doen over verleden, met geheime schrappingscommissies?", schrijft hij op Twitter. “Net daardoor schep je achterdocht. Laat gewoon zien hoe het vroeger was, daarmee zet je positieve evolutie tot dag van vandaag nog meer in de verf.” Ook Vande Reyde pleit voor duiding bij de afleveringen, eerder dan het schrappen ervan.

Van ‘F.C. De Kampioenen’, dat liep tussen 1990 en 2011, zijn in totaal 21 seizoenen gemaakt. Van de 273 afleveringen worden er nog steeds 257 heruitgezonden op één, aangeboden via VRT-nu.

