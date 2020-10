Confederatie Bouw boos op de Planckaerts: “Ze zondigen tegen zowat alle veiligheidsregels”

De familie Planckaert is al twee decennia lang de populairste familie in docusoapland. Sinds enkele weken loopt op zondagavond op één “Château Planckaert”, een programma waarin de familie een vervallen kasteel in Frankrijk tracht op te knappen. “Wie in de bouw werkt en dus de nodige veiligheidsregels kent, schrikt zich een bult bij het aanzien van de werkzaamheden van de Planckaerts. Zelfs als klussers zouden ze zich beter aan essentiële veiligheidsvoorschriften houden, zo niet belanden we in één van de volgende afleveringen met één van de familieleden in het ziekenhuis”, zegt de Confederatie Bouw in een persbericht.