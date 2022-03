Concurrentie voor ‘Tien om te Zien’: Niels Destadsbader vervangt Bart Peeters in ‘Zomerhit’

TV Serine Ayari stelt zich volledig open bij Jani in ‘Viva la feta’: "Mannen hadden nooit interesse”

Twee dagen bij Otto-Jan en Jani op vakantie gaan in ‘Viva la feta’ kan heel veel losmaken en zo ook bij actrice Serine Ayari (30). Ze geeft toe dat ze heel lang onzeker is geweest over haar eigen lichaam en dat dat nog altijd speelt: “Sorry”, zegt ze in tranen tegen Jani wanneer ze openhartig haar verhaal doet.

28 maart