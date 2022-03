Concurrentie voor cowboy William in ‘Boer zkt Vrouw’: ook boer Kim kan op bewonderende blikken rekenen

In Gingelom staat de 29-jarige aardappelboer Kim op het punt om een belangrijke stap te zetten in zijn leven. “Ik zie het inderdaad als een nieuwe start, ja”, vertelt hij. “Ik heb zelfs een vrijgezellenfeestje gegeven!” Zijn type? “Bruin haar en bruine ogen. Dat klinkt oppervlakkig maar ik heb daar een zwak voor. Sommigen vallen op billen of borsten, ik val op bruine ogen… en billen en borsten”, lacht hij. Kim zal zijn ogen de kost kunnen geven, want met 40 dames is er meer dan keuze genoeg.

Het geluk lacht Kim toe, en dat is ook waar geitenboer Garry (46, Itegem) naar op zoek is. Na een pijnlijke scheiding hoopt hij vandaag terug de liefde te vinden. “Het verleden is het verleden, de toekomst is belangrijk” vertelt hij. En die toekomst begint misschien in de geitenstal, waar Dina de dames met een heuse cocktailbar in stijl ontvangt. En daar staat hij dan, oog in oog met de vrijgezellen. “Ik stond daar met mijn mond vol tanden en een krop in de keel. Ze hebben me stil gekregen in mijn eigen stal!”, klinkt het wat onwennig bij Garry.