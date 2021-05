Complete chaos en verbijstering bij 'De Mol': alle finalisten zaten op het verkeerde spoor

TVAnnelotte (26), Lennart (25) en Sven (41) spelen volgende zondag de finale van ‘De Mol’. Eén van hen is de échte saboteur, de twee anderen moeten hun zoektocht helemaal opnieuw beginnen. Ze waren “zo goed als zeker” dat Philip de Mol was. De nestor van de groep moest echter net voor de finale het spel verlaten. Dat zorgde voor complete ontreddering, verbijstering en chaos bij de ‘overlevenden’ en voor een ‘onaangename verrassing’ bij Philip zelf.

Een rood scherm dus voor Philip De Cleen, de 52-jarige docent marketing. Door z’n gestuntel leek hij voor velen de ideale Mol. Niet in het minst voor de overlevende kandidaten. Zij hadden allemaal hem als hoofdverdachte aangeduid. Annelotte was, naar eigen zeggen, 99 procent zeker. Sven ‘helemaal zeker’. Lennart 95 procent zeker. En Philip 100 procent zeker. Maar ook hij zat duidelijk op het foute spoor.

“Niemand weet wie de mol is. Dat is een unieke situatie. Nooit eerder moesten de finalisten in de finale zélf nog uitvissen wie de saboteur is”, verduidelijkt presentator Gilles De Coster. “Dat hadden we nog niet meegemaakt: het spel blijft ons als makers dus ook verrassen. We maken ons op voor een heel speciaal slot, waarin de finalisten meer dan ooit naar elkaar zullen loeren. Want alles wat ze tot nu toe dachten te weten… is fout. En ze hebben echt niet veel tijd meer om de enige échte mol te ontmaskeren.”

Volledig scherm Finalisten Annelotte, Sven en Lennart. © Play4

Hoogtevrees

De laatste aflevering richting finale maakte ook de kijker thuis niet bijster veel wijzer. Jonkies Annelotte en Lennart speelden hun Hans & Grietje-spelletje zonder morren perfect. Ook bij het tweede deel van de opdracht, in het sprookjeshuis, konden ze niet betrapt worden op enig Mol-werk. Zo kon er toch wat extra geld in de groepspot komen. Bij het wat serieuzere werk, toen er in Berlijn tot 6.000 euro kon gewonnen worden en iedereen voor een pasvraag kon gaan, viel alles echter weer in de klassieke plooi. Driekwart van het te verdienen geld werd opgeofferd. Of gemold.

Pluim overigens voor de tv-makers die alweer een uur lang top-tv in elkaar boksten. Eerst wat gezellige onzin met sprookjes, waarna de spanning mooi werd opgebouwd. Straffe proef aan de Berlijnse Alexanderplatz, waar Philip, Annelotte en Lennart zich niet lieten kennen en ogenschijnlijk moeiteloos ruim dertig verdiepingen hoog de diepte inkeken en een soort bungeesprong ondergingen. Heeft Anneleen zich een beetje verraden door verrast te zijn dat ze toch een vrije val moest doen, ondanks goed aangeefwerk? De Mol wist daar zeker en vast wat er te wachten stond. En koos Sven daarom voor de vlucht vooruit? Eerder was al duidelijk aangegeven dat hij hoogtevrees heeft. Dat was geen nieuws voor de medekandidaten. Maar het kostte de groep wel sowieso weer 1.500 euro.

Indien alle kandidaten open kaart hebben gespeeld, dan moeten de twee finalisten hun huiswerk volledig overdoen en naar de échte Mol onder hen gaan zoeken. Dat kan straks vuurwerk opleveren in de finale-aflevering. Het zal alvast voor meer spanning zorgen dan de voorbije jaren, toen de finalisten steevast op de hoogte waren van de identiteit van de Mol en het spel op details werd beslecht.

Dit viel ons op bij de vier overgebleven kandidaten:

Annelotte De Brandt (21)

Gaat door de muur om te winnen. Stopt zich vol met snoep om toch maar een massa witte keitjes te kunnen meenemen in het ‘Hans & Grietje’-spel. Een Mol zou hier gemakkelijk na een paar snoepjes kunnen ‘protesteren’. Niet Annelotte dus. Zij snoept samen met Lennart aan het ‘peperkoekenhuisje’ liefst 55 stukken snoep, in ruil voor 825 keitjes. Sterk. Laat zich ook niet kennen in de ‘bungeesprong-proef’, waar ze beheerst en sterk de hoelahoepen in een koffer weet te proppen en even later op de juiste manier alle elementen aanbrengt om geld in de groepspot te dumpen en Philip geen pasvraag te gunnen. Niet meteen het werk van een Mol.

Lennart Driesen (25)

Verzekerde zich vorige week van een plaats in aflevering 7 door 10.000 euro uit de groepspot te graaien. Het blijft een handeling die de Mol zelf nooit zou kunnen doen. Of het spel is niet meer geloofwaardig. Liet zich bij de sprookjesproef op geen enkele sabotage betrappen. Ook niet in het ‘sprookjeshuis’. En dat was nochtans poepsimpel, door net te traag te zijn of net te hard ergens te lopen. Opvallend detail overigens: hij deed de proef op zijn sokken. Net zoals Annelotte overigens. Verknalde wel opvallend de hotelproef door na twee seconden al met een welgemeende ‘euh’ Sven de pasvraag te gunnen en geen geld in de groepspot te storten.

Philip De Cleen (52)

De oudste van de groep is dus niet ‘de Mol’. Jammer maar helaas voor al de ‘believers’. Speelde het spelletje nochtans tot de allerlaatste seconde hard en cool. Mollen waar het hem paste of goed uitkwam, meespelen waar het nodig was. Hij was de enige die geen pasvraag kreeg of gegund werd bij het spel in en aan het Berlijnse hotel. Niemand die weet of die ene pasvraag hem had kunnen redden.

Sven Uyttersprot (41)

In onze vorige beschouwing maakten we duidelijk dat indien horeca-uitbater Sven de laatste eliminatie voor de finale zou overleven, hij ‘de Mol 2021' is. Die bewering houdt stand. De puzzel dat je met de eerste en laatste letter van de beginquotes, al dan niet in het Duits, de zin ‘Sven wist der Maulwurf’ kan vormen, viel bij aflevering 7 wél in het water. Tenzij de makers daar weer een zijsprongetje hebben bedacht.

Sven hield zich in deze aflevering trouwens behoorlijk op de vlakte. Dat hij het sprookje ‘Hans & Grietje’ niet meer kent, is niet echt onlogisch. Hij stapte wel netjes het keitjes-parcours af. En liet in het sprookjeshuis het tweetal Annelotte & Lennart hun ding doen. Kwestie van toch een beetje geld in de groepspot te hebben. Bij het grote geldgewin, in Berlijn, gaf hij wel weer verstek. Laat ze maar pasvragen winnen, als er maar geen geld wordt verdiend. Zo ongeveer moet hij gedacht hebben. En dus riep hij zijn echte hoogtevrees in als excuus. De vraag voor de finale is of Annelotte en/of Lennart hun Mol-geweer nu op hem gaan richten...

Gesneuveld

Jens Zutterman, de 30-jarige ‘parketteur’ uit Westvleteren (aflevering 1)

Dami Oguntubi, de 21-jarige studente psychologie uit Gent (aflevering 2)

Kevin Cuyckens, de 30-jarige jurist uit Gent (aflevering 2)

Noah Vlieghe, de 18-jarige student uit Kortrijk (aflevering 3)

Katrien Cuppens, de 39-jarige vaatchirurg, uit Nieuwrode (aflevering 4)

Samina Carremans, de 42-jarige flamenco-danseres, uit Houthalen-Helchteren (aflevering 5)

Jasmien Foré, de 30-jarige advocate, uit Ternat (aflevering 6)

Philip De Cleen, de 52-jarige docent marketing, uit Burcht (aflevering 7)

In de pot

Voor de groep: 15.100 euro

Verloren: 76.900 euro

Totaal: 92.000 euro

Beste spelers

1. Annelotte

2. Lennart

Hoogste Mol-gehalte

1. Sven

