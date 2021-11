Compleet onverwacht: Gunther Levi moet na bijna 23 jaar opstappen bij ‘Familie’, ook tv-moeder Martine Jonckheere verdwijnt opnieuw uit de reeks

TVEen kleine bom is ontploft op de ‘Familie’-set. Niet alleen verdwijnt Marie-Rose (Martine Jonckheere) een derde keer uit de soap. Ook Peter Van den Bossche, die amper twee jaar geleden nog door de Bomma tot een soort pater familias was gebombardeerd, zal in het lopende seizoen verdwijnen uit de reeks. Een bittere pil voor Gunther Levi (45), want de makers namen de beslissing in zijn plaats. “Leuk vind ik dit niet, nee. Natúúrlijk niet”, aldus Gunther.