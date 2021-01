Comeback in tv-land: ‘Vlaanderen vakantieland’ keert terug op Eén

TVDoor de coronapandemie gingen we weer massaal op reis in eigen land en daar spelen ze bij Eén maar wat graag op in. De televisiezender werkt momenteel aan een nieuwe versie van het iconische programma ‘Vlaanderen vakantieland’.

Samen met Toerisme Vlaanderen wil Eén zijn kijkers inspireren om op reis te gaan in eigen land. Iets waar we momenteel massaal nood aan hebben. Zo bleek ook ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ al een gigantisch succes te zijn. “Als openbare omroep hebben we een gidsfunctie, mensen begeleiden in de wirwar van mogelijkheden. In deze bizarre tijden, waarin we niet of moeilijk naar het buitenland kunnen reizen, willen we mensen inspireren om eropuit te trekken in onze regio en bijzondere plekken en activiteiten te ontdekken”, aldus Frederik Delaplace, CEO VRT.

Hedendaagse invulling

Het iconische programma wordt wel in een nieuw jasje gestoken en krijgt dus een hedendaagse invulling. Op deze manier zijn ze er bij Eén zeker van dat het programma ook anno 2021 voor heel wat inspiratie zal zorgen. “Het afgelopen jaar heeft de Vlaming zijn Vlaanderen herontdekt. Plots beseften we dat we helemaal niet lang hoeven te reizen om te genieten van rust of avontuur in de mooie natuur en van lekker eten en drinken. Massaal trokken we eropuit in eigen land en gingen we op zoek naar de verborgen parels die Vlaanderen rijk is, van Leut tot Lampernisse”, vertelt Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme, in een persbericht.

De nieuwe versie van ‘Vlaanderen vakantieland’ zal dit voorjaar al met een eerste seizoen te zien zijn op Eén en ook later in het najaar keert de reeks al eens terug. Verder wordt het een wekelijks programma van 15 minuten dat zich volledig focust op Vlaanderen, maar er komt wel een brede waaier aan bestemmingen, ervaringen en activiteiten aan bod doorheen de reeks. En ook een aantal bekende en minder bekende gezichten zullen in het programma te zien zijn. Zij nemen de kijkers mee op avontuur en delen hun ervaringen.

Vaste waarde

Het programma was van 1990 tot 2015 onafgebroken op televisie te zien en werd door verschillende bekende gezichten gepresenteerd. Het begon allemaal met Lea Van Hoeymissen die in 1994 de fakkel doorgaf aan Manuela Van Werde. Vanaf het jaar 2000 was het dan weer de beurt aan Sabine Hagedoren en vanaf 2007 mocht Saartje Vandendriessche de presentatie van ‘Vlaanderen vakantieland’ voor haar rekening nemen.

In de 25 (!) jaar dat het programma op de openbare omroep te zien was, loodste een vast team van reporters de kijker door toeristische tips in binnen- en buitenland. Ook hier kwamen er heel wat bekende gezichten aan bod. Denk bijvoorbeeld maar aan Kobe Ilsen, Erika Van Tielen en Katja Retsin. Eind 2015 werd er wegens besparingen de stekker uit het programma getrokken, maar vanaf het voorjaar blazen ze bij Eén dus nieuw leven in de reeks.

