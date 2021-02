COLUMN. Willy Sommers over het risico van ‘Liefde Voor Muziek’: “Gene Thomas is een van z’n beste nummers ‘kwijt’ aan Regi”

Livios Je huis later aanpassen tot kangoeroe of zorgwoning? Hier moet je nu al op letten

15 februari De populariteit van zorgunits en kangoeroewoningen blijft stijgen. Speel jij ook met het idee om je woning later om te bouwen tot een kangoeroe- of zorgwoning? Dan zijn er enkele zaken waar je best nu al rekening mee houdt in het ontwerp van je woning. Bouwsite Livios lijst ze voor je op.