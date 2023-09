COLUMN. Onze mediawatcher over ‘Amai zeg wauw!’: “Zou er bij de VRT nu niemand zijn die denkt: ‘Afvoeren die handel’?”

TV ‘Love Is­land’-kandidate Lena blikt terug op haar zelfgeko­zen exit: “Ik wil dat iedereen de waarheid kent”

“Een jaar geleden heb ik voor mezelf beslist dat ik nooit meer in oude patronen zou hervallen.” En dus koos ‘Love Island’-kandidate Lena Descamps (25) ervoor om zélf de stekker uit haar deelname aan het Streamz-programma te trekken. “Een moeilijke, maar juiste keuze”, zegt ze. In dit gesprek vertelt de realityster over haar terugkeer, of ze nog contact heeft met Imad en wat er klopt van alle roddels die over hen de ronde doen. “Ik moest voor mezelf opkomen.”