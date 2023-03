Collega’s zwaaien weerman Frank Deboosere uit: “Helaas hebben we nooit mogen of kunnen samenwerken”

Helaas hebben we nooit mogen of kunnen samenwerken. Het is onwaarschijnlijk hoe hard onze wegen gescheiden zijn, ook al oefenen we dezelfde job uit. Temeer omdat het me opvalt dat ik altijd in één adem met jou word genoemd. Als mensen in Vlaanderen naar het weer verwijzen, dan lijkt het alsof wij weerbroer en -zus zijn.

Ik wist dat we in 2023 afscheid van jou moesten nemen als weerman, maar ik had niet verwacht dat je al zo snel met pensioen zou gaan. Ik hoop dat je nog heel veel kunt genieten van het goede weer, always take the weather with you. Maar dat zal je ongetwijfeld wel doen. Ik wens dat je veel in de wolken mag zijn. Want ook al doe je de job van weerman niet meer op tv, je blijft wel een weerman. Alleen ga je er nu meer van kunnen genieten, zonder shiften te moeten draaien of vroeg te moeten opstaan voor je job. En dichter bij de natuur en de wolken.