Collega’s zwaaien Vlaanderens populairste weerman Frank Deboosere uit: “Je was jarenlang een houvast”

TV“Tot weerziens, Frank.” Vroeger dan verwacht was Frank Deboosere (64) afgelopen maandag voor het laatst als weerman te horen en te zien op de VRT. Later dit jaar gaat hij, na 36 jaar trouwe dienst, officieel met pensioen. Ook zijn collega’s, over de mediagrenzen heen, zullen Frank en zijn weerpraatjes missen. “Je blijft een weerman. Alleen ga je er nu meer van kunnen genieten", klinkt het in ‘Story’. Jill Peeters en co nemen afscheid van Deboosere en halen herinneringen op.

Heel veel overuren. Dat is naar verluidt de reden waarom Frank Deboosere vijf maanden eerder dan zijn officiële pensioendatum al afscheid heeft genomen als weerman. Eigenlijk wilde de populairste weerman van Vlaanderen na zijn pensioen graag nog een keer of twee per week ‘met meer weer’ de kijkers en luisteraars van de VRT plezieren, maar medewerkers van de publieke omroep met een ambtenarenstatuut moeten op 65 jaar stoppen. Onverbiddelijk. Martine Tanghe, Frank Raes, André Vermeulen en Linda De Win overkwam het eerder al.

Wereldnieuws in Vlaanderen

Frank begon zijn tv-carrière in 1987 - mét snor. Hij was 29 jaar, had een kandidatuur natuurkunde op zak en een diploma regent Engels, Nederlands en geschiedenis. Frank was destijds een van de vier nieuwkomers die het monument Armand Pien langzaam maar zeker moesten vervangen. Ook Bob De Richter en Georges Küster staken de natte vinger in de lucht, naast Hilde Simons, weervrouw en echtgenote van Frank. Hilde hield het al na zes maanden voor bekeken. Pas in 1997 viel het VRT-weerfront in een definitieve plooi en presenteerde Frank in duo met Sabine Hagedoren het weer. Sinds 2019 schoof ook Bram Verbruggen bij. En wat die snor betreft: toen Frank die in augustus 1999 besloot af te scheren, was dat wereldnieuws in Vlaanderen.

Volledig scherm Weerman Frank Deboosere © VRT

Vier kinderen

Frank, die naast zijn job als weerman twintig jaar geleden ook nog eens campagneleider werd van Kom op tegen Kanker, slaagde er zijn lange carrière in om zijn privéleven mooi af te schermen. Net na de eeuwwisseling liet hij zich in een interview wel ontvallen dat hij zijn vier kinderen, met een tweeling als oudsten, “niet eens zo streng, maar met duidelijke waarden opvoedde.” “Er wordt bijvoorbeeld in de week geen tv gekeken. Vorig jaar wilden ze een Gameboy. Daar moesten ze voor sparen en ze mochten er alleen tijdens de vakantie op spelen, en dan nog gold de wet: voor elke twee minuten dat er gegamed wordt, dient er één minuut op de piano gespeeld te worden. Die pianominuten worden minutieus door hen bijgehouden”, klonk het toen.

“Een diep dal”

Ook over zijn eigen jeugd bleef Frank graag bescheiden. “Ik ben jong geweest, zoals iedereen. Maar ik praat daar niet over. Trouwens: straffe verhalen hoef je niet te verwachten”, maakte hij twintig jaar geleden duidelijk. “Als je op zoek bent naar drugs, trio’s en kwartetten, zal je niet veel vinden. Het enige aberrante moment uit mijn jeugd was eigenlijk toen ik naar de universiteit ging. Ik was door mijn humaniora gevlogen, altijd eerste. Maar dan heb ik eerste en tweede kandidatuur gebist en ben ik gestopt in eerste licentie. Toen ben ik door een zéér diep dal gegaan. Ik had het moeilijk met falen. Dat heeft veel pijn gedaan. Nu nog heb ik geregeld angstdromen: slecht zijn, iets niet kunnen, niet slagen in iets… Het is akelig”, aldus Frank in 2001. En toch is het allemaal goed gekomen. Daarvan getuigt ook het respect waarmee zijn collega’s hem uitwuiven.

Volledig scherm Weerman Frank Deboosere © Joel Hoylaerts / Photo News

Sabine Hagedoren

Volledig scherm Sabine Hagedoren © Guy Kokken

Beste Frank, Het is bijna niet te geloven dat je met pensioen gaat. Je hebt zo veel bijgedragen aan ons team en onze weerberichten op radio en tv. We zullen jouw weersvoorspellingen missen. Je enthousiasme en passie voor het weer waren aanstekelijk. Bedankt voor je harde werk en inzet. Ik wens je het allerbeste in je welverdiende pensioen. Geniet van de tijd met je familie en laat af en toe nog eens van je horen om ons te laten weten hoe het met het weer is. Groetjes, Sabine

Bram Verbruggen

Volledig scherm Bram Verbruggen © Joel Hoylaerts / Photonews

Beste Frank, Wat vond ik het een eer om jou ‘collega’ te mogen noemen. Je presenteerde je eerste weerbericht in 1987, mijn geboortejaar! Ongelooflijk dat jij al even lang die job met zoveel passie uitvoert als ik op deze aardkloot ben. We verschillen op sommige vlakken, maar we hebben ook heel veel gemeen: de ijver, het oog voor detail (het moet zo juist mogelijk zijn), de snelle wandeltred van studio naar studio, en zelfs armen van dezelfde lengte. Jarenlang was je mijn grote voorbeeld, maar nu is de tijd om te gaan helaas gekomen. Het zijn zeer grote schoenen om te vullen, Frank! Geniet van je zeer verdiende pensioen. Fiets ze, ga ijsjes eten, en kom ook zeker nog eens langs op de VRT of bij mij thuis! Tot snel. Bram

Jill Peeters

Volledig scherm Jill Peeters © DPG Media

Beste Frank, Je bent het sprekende overdreven voorbeeld van een vertrouwensbaken voor alles wat met het weer te maken heeft. Zowel op televisie als op de radio was je jarenlang een houvast. Het weer is iets heel grilligs, met veel onzekerheden. En als mensen zich daarover willen informeren, dan gaan ze op zoek naar een baken van vertrouwen. Iemand zoals jij. Een weerman vol passie voor zijn vak. Helaas hebben we nooit mogen of kunnen samenwerken. Het is onwaarschijnlijk hoe hard onze wegen gescheiden zijn, ook al oefenen we dezelfde job uit. Temeer omdat het me opvalt dat ik altijd in één adem met jou word genoemd. Als mensen in Vlaanderen naar het weer verwijzen, dan lijkt het alsof wij weerbroer en -zus zijn. Ik wist dat we in 2023 afscheid van jou moesten nemen als weerman, maar ik had niet verwacht dat je al zo snel met pensioen zou gaan. Ik hoop dat je nog heel veel kunt genieten van het goede weer, always take the weather with you. Maar dat zal je ongetwijfeld wel doen. Ik wens dat je veel in de wolken mag zijn. Want ook al doe je de job van weerman niet meer op tv, je blijft wel een weerman. Alleen ga je er nu meer van kunnen genieten, zonder shiften te moeten draaien of vroeg te moeten opstaan voor je job. En dichter bij de natuur en de wolken. Jill

David Dehenauw

Volledig scherm David Dehenauw © Jelle Vermeersch

Dag Frank, 36 jaar trouwe dienst maakt me even stil. Je bent alomtegenwoordig op alle VRT-platformen, op sociale media, met het beantwoorden van vele vragen! Ook ’s nachts niet te beroerd om te tweeten bij noodweer. Dienstverlening en plichtsbesef kenmerken je en daar kijk ik met ontzag naar, net als je veelzijdige talenten in onder andere de sterrenkunde en de muziek. Bovendien heb je ook altijd het KMI gepromoot, verdedigd, en kon de weerkamer steeds op jou rekenen om ons werk te communiceren. Je menslievende houding maakt je hét boegbeeld van Kom op tegen Kanker. Ik zal je op het scherm missen, maar onze wegen blijven elkaar ook in de toekomst kruisen. Bedankt, ook namens alle collega’s uit de KMI-weerkamer, voor zovele jaren collegialiteit en aangename briefings en babbels! David

Frank Duboccage

Volledig scherm Frank Duboccage © © Bart Leye

Beste Frank, Veertien jaar was ik toen jij bij de televisie en de radio begon. Ik kan het mij nog goed herinneren, want toen wou ik ook al weerman worden en miste ik geen enkel weerbericht. Voor mij ben je een icoon op het vlak van alles wat het weer en klimaat aanbelangt. Je bent ook de weerpresentator die het weer op een duidelijke manier naar de mensen kan brengen en dat ook nog eens doet met zo veel enthousiasme. Weet je - waarschijnlijk niet - dat ik nog bij jou ben komen solliciteren bij de sterrenwacht MIRA? Toen was ik nog student aan de UGent, lang geleden dus. We gaan je missen, alle kijkers van alle zenders en ikzelf. Heel jammer dat mensen met zó veel ervaring moeten vertrekken, maar ik ben zeker dat je nog veel met het weer zal bezig zijn via sociale media en via je website (die ik ook soms raadpleeg:-)). Hou je goed, geniet volop van het leven en, zoals ze in het Vlaams zeggen, tot in den draai! Den andere Frank

