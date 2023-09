Collega’s en kennissen zwaaien VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten uit: “Eén keer mocht ik je haar fatsoeneren op set”

Volledig scherm © Jan Aelberts

Birgit Van Mol

Beste Dany,

Jij die definitief verdwijnt van het scherm bij VTM NIEUWS... het is een beetje het einde van een tijdperk.

Maar ik weet zeker dat ‘de copains’ daar heel blij mee zijn, want dat betekent meer tijd voor hen. En je vrouw en kinderen zullen ook niet rouwig zijn dat je er op bepaalde gezinsmomenten gewoon bij kan zijn nu.

Wat een prachtige carrière heb jij gehad als nieuwsanchor, zovele decennia lang. Iedere decorwissel heb je meegemaakt, nieuwsuitzendingen zag je veranderen door technologische evoluties, de shift naar meer breaking nieuws en naar online zag je gebeuren.

Als ik je moet omschrijven in enkele woorden dan is het ‘rots in de branding’. Met jou kon je op ieder moment naar de set, voor eender welk onderwerp. Ook op de grote nieuwsmomenten. Of het nu een nieuwe koning was, 9/11 of verkiezingen.

Dank dat je me onder je vleugels nam, als beginnend nieuwsanchor in de jaren 90. Telkens als we daar met twee op de set zaten, straalde je rust uit, had je alles onder controle, was je gefocust. En je was veeleisend. Je was een goede leermeester.

Ik herinner me de keer dat de autocue uitviel vlak voor het nieuws van zeven en dat iedereen met een duidelijk handschrift toen snel de teksten op papier moest schrijven zodat jij en ik het nieuws toch nog op tijd in de huiskamers konden brengen. Of die keer dat je haar eens verkeerd lag (ja, dat kan dus blijkbaar ;-) ) en ik het mocht fatsoeneren op de set, twee minuten voor uitzending. Omdat ik toen aan je legendarische kapsel mocht komen, spoot ik per ongeluk lak op je voorhoofd. Je kon er hartelijk om lachen.

Dat weten misschien te weinig mensen: dat je veel humor hebt. Op het nieuws heb ik één keer de slappe lach gekregen, die had jij me bezorgd. (Dat was omdat jij op het einde van het nieuws afweek van het vaste stramien en dat had ik echt niet zien aankomen.)

Geniet volop van de nieuwe fase, Dany. Met je inner circle en een goed glas in de buurt gaat dat zeker lukken. Bedankt voor al die jaren als fijne collega.

Warme groet,

Birgit

Volledig scherm © VTM

Lies Vandenberghe: ‘Dany - door mijn ogen’

‘t Was eind 2014, toen ik jou voor ‘t eerst - in het echt - zag, ik had nog nooit zo’n grote man gezien, en ‘t was al zo’n reusachtige dag. Ik moest namelijk solliciteren, voor een stage in de Medialaan, m’n maag was, van de stress, al aan ‘t keren, en toen zag ik ook JOU nog es staan. Ik heb mijn moemoe toen, alles over jou verteld, en ook wanneer ik uiteindelijk stage mocht doen, bleef je mijn held. Jij bleek een baken van rust, en je kennis kent geen grenzen, je stelde ons altijd gerust, je bent een legende onder mensen.

Soms ging je viraal, met een tafel, laptop en wat karton, voor het lezen van een noodjournaal, toen Stef dat - door een bomalarm - niet kon. Ik herinner me die dag nog zo helder, wat een avontuur, wij zaten in de kelder, en jij was alweer onze redder van het eerste uur. Hoe legendarisch je ook nog wordt, ik weet dat je altijd jezelf zal blijven, een gigantische fan ook van sport, die ons met al je kennis steevast kan beklijven. De man die na de middagbriefing, op zondag taart mee at, af en toe op de sportredactie rondhing, en met Kris Wauters in de auto zat. De man die kranten leest, in alle talen, grappig is en scherp van geest, het beste uit zichzelf wil halen. In alles interesse heeft, alles weet van Formule 1, voor snelle wagens leeft, altijd tiptop op ‘t scherm verscheen.

Van een stage bij Royalty, naar ‘t nieuws op de radio, ben ik tot bij jou geraakt, Dany, als sportanker naast je in de studio. Jouw stem live mogen horen, is voor mij de grootste eer geweest, Fabiola, Gorki… niemand gaat echt verloren, als jij hun overlijden op jouw manier voorleest. Een beetje zoals “’t Is Albert”, maar dan op een andere toon, wel met evenveel flair, zoals dat gaat bij een icoon.

Bedankt om mij te doen verlangen naar werken op zondag. Bedankt dat ik deel mocht uitmaken van je leven, bedankt voor je steun, advies, en je glimlach bedankt voor één, de flash om vijf uur, en ‘t nieuws om zeven.

Bedankt voor alles, Dany. We zullen je missen.

Volledig scherm © VTM Nieuws

Conner Rousseau

Wat zal Vlaanderen, maar ook ik, je missen. Wat moet ik nu doen met mijn ‘Dany-polo’? De polo die ik altijd en enkel droeg bij jou in de studio. De beste tv-interviews op zondag. Scherp, maar op een manier waarop iedereen het kan begrijpen. Altijd hoffelijk. Een journalist die de mensen vertrouwen geeft. En ook naast de schermen een fijne man. Op tv moest ik meneer Verstraeten zeggen. Maar als ik je nu tegenkom, zeg ik gewoon Dany :).

Geniet van je pensioen!

Volledig scherm Onze reporter Aagje Vanthomme op de champagnekleurige loper van de Oscars © VTM NIEUWS

Aagje Vanthomme

Lieve Dany,

Ja zo durf ik je nu wel noemen. Na 24 jaar samenwerken op de redactie van VTM NIEUWS durf ik dat. Want ondanks je strenge uiterlijk - altijd in pak, je kapsel perfect in model (ook ‘s morgensvroeg, hoe doe je dat?) - ben je een ontzettende lieve collega. Als ik een live-verslag in het nieuws moest doen en - stijf van de stress - jou belde om de vragen te bespreken, kreeg ik altijd de rust zelve aan de lijn. Je had de gave om mij (en vele anderen hier op de redactie ) gerust te stellen: mijn live zou straks om 13u00 en om 19u00 op rolletjes verlopen.

Dat bleek uiteindelijk niet altijd zo (live-televisie is onvoorspelbaar, dat weet jij als geen ander) maar dat lag dan zeker niet aan jou. Enkel toen je live aan de kijkers verklapte dat ik op een ‘bankje’ stond om de boomlange Gert Verhulst te interviewen, viel ik bijna van dat bankje, maar ik heb het je onmiddellijk vergeven.

Lieve Dany, dat we je gaan missen is een understatement. Geniet van je pensioen. Maar mag ik je straks toch nog eens bellen als ik voor een live weer doodga van de stress?

Groetjes

Aagje

Volledig scherm © VTM

Freek Braeckman

Dag Dany,

Ik vraag me toch een beetje af hoe dat moet straks: VTM NIEUWS zonder jou. Zonder jouw presidentiële charisma, je rustige vastheid, je onkreukbare stijl. Je boezemde de kijker 35 jaar lang vertrouwen in, en waar nodig troost. Ik heb je als tegenstander én als ploegmaat meegemaakt. Een voorrecht. Van jou heb ik het belang geleerd van respect voor de kijker. En hoe je van een politiek interview een biecht maakt in plaats van een gevecht. Waar je het beste bier ter wereld vindt ook. Ik kom het graag af en toe nog eens samen proeven, daar in De Kroon. Al was het maar om te blijven bijleren van je scherpe blik op wat we doen hier op de redactie. We zullen zorg dragen voor wat je hebt gebouwd. Gezondheid, Dany!

Freek

Volledig scherm © Dieter Bacquaert

Martine Jonckheere

Lieve Dany,

Hoe snel vliegt de tijd! Toen ik je bij de start van VTM ontmoette, klikte het vanaf dag één. Jij de rust zelve, ik het grote lawaai! Tot ik op mijn verjaardagsfeestje de ‘rocker’ in jou ontdekte en we samen ‘s morgens vroeg de deuren van de feestzaal sloten. Jou terugzien is telkens een klein feestje, en ook al gebeurt dat veel te weinig: uit het oog, is nooit uit het hart! Join the club, Dany, en geniet met volle teugen van je welverdiende vrijheid!

Liefs,

Martine

Volledig scherm Politiek journalist Jelle Frencken © VTM NIEUWS

Jelle Frencken

Beste Dany,

Wij hebben een bijzondere band, we zijn niet enkel collega’s van elkaar, maar ook familie. Toen ik bij VTM NIEUWS begon te werken heb ik het moeten afleren jou ‘nonkel’ Dany te noemen. Ik hoor het je nog zeggen: “Misschien moeten we dat genonkel hier op de redactie toch maar achterwege laten. Stel je voor dat je later als reporter ergens ten velde staat en zegt op antenne: ‘Ja, nonkel Dany, het is hier nog altijd aan het branden’.” Gewoon Dany dus, dat was even wennen!

Ik wil je enorm bedanken voor al die jaren met wijze raad en een nuchtere kijk op de dingen. Jouw rust op antenne en aanpak op de redactie hebben me altijd geïnspireerd. En nu? Meer tijd voor Van Morrison en de fijne dingen in het leven! Het is je van harte gegund, Dany. Nonkel Dany!

Jelle

Volledig scherm © Gregory Van Gansen / Photo News

Cathérine Moerkerke

Lieve Dany,

Als kind keek ik naar je nieuwsuitzendingen, als beginnend journalist mocht ik schuilen onder jouw vleugels en werden we de beste collega’s. De rust die je altijd hebt uitgestraald naar de kijker, gaf je ook door aan je collega’s op de redactie. Rust en warmte, altijd oprecht, constructief en zéér professioneel. One of a kind. Je kon eeuwig doorgaan wat mij betreft. Maar het gezin wil ook wat natuurlijk, daar hebben we alle begrip voor. Geniet van je pensioen, Dany, maar we zullen je wel heel hard missen.

KIJK. Premier De Croo interviewt een emotionele Dany Verstraeten

