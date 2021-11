'Coca-Cola Light'-man Tuur Roels is nieuwe Mega Toby: “Wie weet kom ik dankzij mijn rol de liefde van mijn leven tegen”

ShowbizzVan The Coca-Cola Company naar Studio 100. Tuur Roels (34) ruilt het ene megabedrijf in voor het andere. Letterlijk zelfs, aangezien Tuur - die enkele jaren geleden furore maakte als Cola Cola Light Man - vanaf nu het blauwe lycrapakje van Mega Toby aantrekt. “Ik had niets te verliezen, en heb mijn kans gewaagd”, zegt hij. Met succes, want qua stemtimbre en uiterlijk lijkt dit alvast een ideale match. “Vergeleken worden met Louis: erg vind ik dat niet.”

Heel wat vrouwen kennen hem vooral als Mister Belgium 2010 of als hunk uit de sensuele ‘Coca Cola Light’-reclame die in 2014 op de buis kwam, maar bij het grote publiek doet de naam Tuur Roels nog niet meteen een belletje rinkelen. Afgaande op wat Mega Toby voor de bekendheid van Louis Talpe deed, komt daar voor de Aalstenaar wellicht snel verandering in. “Mensen kennen mij vooral als ‘mooie jongen’, maar ik ben meer dan dat”, zegt hij. “Ik heb al zo’n tien jaar camera-ervaring via commercials en had als acteur al enkele gastrollen. Zo was ik te zien in tv-reeksen ‘Allemaal Chris’ en ‘Studio Tarara’, en in de films ‘Alleen Eline’ en ‘Lukas’.”

Volledig scherm © Facebook

Volledig scherm © RV

De grote doorbraak bleef - tot nu toe - weliswaar uit. Onlangs was ik er nog dicht bij met een belangrijke rol in ‘Lisa’, maar haalde ik het net niet. Dat ik nu wél gekozen werd, voelt als een grote eer. Louis Talpe kreeg de rol van Mega Toby in 2006, en heeft van Mega Toby echt een begrip gemaakt in Vlaanderen. Daarnaast heeft de rol heel veel goeds gedaan voor z’n carrière. Als dat voor mij ook zou kunnen, spring ik een gat in de lucht. Toen ik het nieuws kreeg, heb ik dat ook bijna gedaan. Gelukkig zat ik op de trein, en was dat onmogelijk. (lacht)”

Nochtans twijfelde Tuur aanvankelijk om auditie te doen. “Het is mijn schoonzus die me finaal over de streep heeft getrokken”, klinkt het. “Zij heeft met Mosi een superschattig dochtertje, en mijn schoonzus vond het een fantastisch idee dat zij zou kunnen opgroeien met een oom die Mega Toby speelt. Daarmee weten we ook meteen dat Mosi nooit gepest zal worden. Met Mega Toby wil je geen ruzie.”

Volledig scherm Tuur Roels is de nieuwe Mega Toby © rv

Zanglessen

We zullen Tuur voor het eerst als Mega Toby aan het werk zien in het voorjaar. Niet in nieuwe tv-afleveringen, want daar is bij Studio 100 voorlopig geen sprake van. Wel tijdens de nieuwe ‘Mega Mindy’-tournee, die op 24 april wordt afgetrapt in het Capitole in Gent. Tuur is alvast klaar om te bewijzen dat hij meer is dan alleen een mooi snoetje. “Ik moet grote schoenen vullen, maar heb er onwijs veel zin in”, zegt Tuur. “Ik denk wel dat de kindjes opnieuw zin hebben in de avonturen van Mega Mindy en Mega Toby. Lotte (Stevens, die Free Souffriau opvolgt) en ik zijn er alvast klaar voor. We willen iedereen die komt kijken een onvergetelijk moment bezorgen. Ik denk wel dat het kan lukken, want het klikt tussen ons. Lotte is een toffe madam, een terechte Mega Mindy ook. Hoe zij acteert en zingt: fantastisch.” Al is Tuur niet van plan om te verbleken naast z’n blonde collega. “Ik ga van mezelf niet zeggen dat ik de beste zanger ben, maar ik kan wel toon houden”, stelt Tuur. “Tot nu toe zong Mega Toby niet, en heeft hij geen eigen liedjes. Wie weet komt daar verandering in. Ik volg in ieder geval zanglessen.”

Op z’n eten letten om zichzelf in dat lycra pakje te murwen: dat hoeft Tuur - die lichamelijke opvoeding studeerde aan de VUB - dan weer niet te doen. “Ik ben een van die hatelijke mensen die kan eten wat ie wil, zonder bij te komen”, lacht Roels. “Daarnaast beweeg ik veel. Zo neem ik - net als Louis Talpe - deel aan triatlons. Ik ben gezegend met een uitstekende conditie. Maar goed: als je zo sportief bent, kan je jezelf veel permitteren qua eten. Een pak friet laten staan: dat zal ik maar zelden doen. En gelukkig zie je dat niet aan mij. (knipoogt)”

Volledig scherm © Studio 100

Tuur is dan ook klaar voor de vrouwelijke - en mannelijke - aandacht die (opnieuw) op hem zal afkomen? “Da’s geen probleem. Ik kan daarmee om”, zegt hij. “Ik ben momenteel single, maar wie weet komt daar door Mega Toby wel verandering in. Stel je voor dat ik zo de vrouw van mijn leven tegen het lijf loop: wat een verhaal voor de kleinkinderen. (lacht)”

De nieuwe Mega Mindy en Mega Toby staan op 24 april 2022 in het Capitole in Gent voor de show ‘Mega Mindy en de stemmendief’. Vervolgens trekken ze naar Nederland. Klik hier voor tickets en info.

