'Coca-Cola Light'-man Tuur Roels is nieuwe Mega Toby: “Mijn schoonzus heeft me over de streep getrokken”

Tuur Roels kroonde zich in 2010 al tot Mister Belgium en werd dat jaar ook derde in de competitie van Mister Universe. Hij raakte vier jaar later bij het grote publiek bekend als de ‘Coca-Cola Light’-man, waarin hij in het beroemde reclamespotje het gras afrijdt en zijn T-shirt uittrekt voor een stel smachtende vrouwen. Roels werd uit meer dan 650 inzendingen verkozen tot het gezicht van Coca-Cola België. De jury, bestaande uit onder meer Elodie Ouedraogo en Jani Kazaltzis, koos hem omdat hij het perfecte lichaam had om indruk te maken op de vrouwen op reclamefoto’s.

Tuur Roels - die voor de geïnteresseerden trouwens nog single is - hoopt veel boeven te mogen vangen in zijn blauwe pakje. “Ik hou ervan om de fantasie van kinderen te prikkelen, dat ik dit nu als Mega Toby kan doen vind ik geweldig.” Hoewel de acteur al geïnteresseerd was bij het zien van de auditie-oproep, was het uiteindelijk zijn schoonzus die hem over de streep trok om deel te nemen. “Zij heeft met Mosi een superschattig dochtertje, en mijn schoonzus vond het een fantastisch idee dat zij zou kunnen opgroeien met een oom die Mega Toby speelt. Daarmee weten we ook meteen dat Mosi nooit gepest zal worden. Met Mega Toby wil je geen ruzie”, knipoogt hij.

Roels heeft grote schoenen om te vullen. Zijn voorganger, Louis Talpe, kroop vijftien jaar lang in de huid van de agent. Hij nam nooit officieel afscheid van Toby, maar was al even niet meer als hem te zien. “Ik hoor dat ze nu ook een nieuwe Toby zoeken. Ik heb daar absoluut geen moeite mee”, liet hij twee maanden geleden nog optekenen. “Laat Mega Mindy en Toby maar weer een duo worden dat de mensen omarmen. Ik hoop dat ze een jongen vinden die echt goesting heeft om dat te doen. Studio 100 kennende hebben ze in hun bestand wel een paar gasten zitten die in aanmerking komen. Ik heb er vertrouwen in.” In augustus raakte al bekend dat musicalactrice Lotte Stevens Free Souffriau zal vervangen als Mega Mindy.

De nieuwe Mega Mindy en Mega Toby staan op 24 april 2022 in het Capitole in Gent voor de show ‘Mega Mindy en de stemmendief’. Vervolgens trekken ze naar Nederland. Klik hier voor tickets en info.

