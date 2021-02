Coaches reageren op komst van Laura Tesoro als vijfde coach in ‘The Voice’: “We gaan niet met haar naar de finale”

TV Nederland­se ‘Blind Ge­trouwd’-kij­kers vinden toespraak van ex aan koppel ongepast: “Het was bizar en ongemakke­lijk”

11:52 Trouwen met een wildvreemde is al een opmerkelijk stap, maar in het Nederlandse ‘Married at First Sight’ - zoals ‘Blind Getrouwd’ daar heet - werd het volgens veel kijkers nóg een beetje ongemakkelijker. Bijna 1,3 miljoen Nederlanders zagen deze week hoe de ex van deelneemster Monique onverwacht het woord nam, vlak voor het jawoord.