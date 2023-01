Coach Samuel van de Mini Droids over hun deelname aan ‘America’s Got Talent’: “Simon Cowell vond dat het nog groter mocht”

TV“We hopen in de toekomst deel te nemen aan ‘America’s Got Talent’.” Het zijn de woorden van de breakdancegroep Mini Droids, vlak na hun ‘Belgium’s Got Talent’-overwinning in 2021. Nog geen jaar later ging die droom in vervulling. Het viertal, bestaande uit Ferre, Diego, Hayden en Hajdar, werd zelf uitgenodigd om deel te nemen aan ‘America’s Got Talent: All-Stars’. Ze dansten de benen vanonder hun lijf. Wij spreken met coach Samuel Revell over hun bijzondere avontuur in Hollywood.

“Het doel was om met de Mini Droids naar de Verenigde Staten te gaan en dat is gelukt”, vertelt trotse coach Samuel Revell. Veel moeite kostte dat echter niet voor de jonge danstalenten. Ze werden namelijk zelf gecontacteerd om deel te nemen, vertelt hij. “In september 2022 kregen we een berichtje van de programmamakers voor de Amerikaanse talentenjacht. We waren geselecteerd om mee te doen. Ik kon mijn ogen niet geloven. Het was echt een droom die uitkwam.” In ‘America’s Got Talent: All-Stars' nemen zestig winnaars, finalisten en opvallende kandidaten uit voorgaande seizoenen van de wereldwijde franchise het op tegen elkaar. “We zijn halsoverkop alles beginnen voorbereiden: acts in elkaar steken, muziekmix maken, brainstormen over outfits... Het was alle hens aan dek”, aldus Samuel. En alsof dat nog niet genoeg werk was, moest ook de praktische kant nog geregeld worden. “De jongens zijn nog maar veertien jaar, dus ze gingen school missen om naar Los Angeles te gaan. En daar komt best nog veel papierwerk bij kijken. (lacht)”

Een maand later stond coach Samuel samen met Ferre, Diego, Hayden en Hajdar in Hollywood. Klaar om het beste van zichzelf te geven. “We waren net aangekomen en mochten op het podium repeteren. De act voor ons was kandidaat Viviana Rossi (deed eerder dat jaar mee aan ‘America’s Got Talent’, nvdr). Ze hing aan een koord in de lucht en was razendsnel aan het ronddraaien. De jongens en ik waren zo onder de indruk. Als breakdancers draaien wij ook vaak rond, maar dit was nog een ander niveau", legt hij uit. “Op dat moment wisten we: we moeten onze grenzen nog meer verleggen. Dit is echt dé wereldtop en wij maken er deel van uit. Dat moeten we bewijzen.”

90's compilatie

Toen het tijd was om hun act op te voeren, deden de Mini Droids dat onbevreesd. Zelfs een volle zaal, strenge juryleden en een miljoenenpubliek thuis, brachten hen niet van hun melk. Van stress was er dan ook geen sprake. “Alles ging zo snel dat er geen tijd was om nerveus te zijn. Het was onze droom, we wilden dit zo graag en we moesten gewoon knallen”, vertelt Samuel. Hij keek langs de zijlijn toe hoe de vier jongens de performance van hun leven neerzetten voor Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel. “Ze brachten een best-off van hun optreden bij ‘Belgium’s Got Talent’ in 2021. We hebben de beste tricks en moves in één dans gestoken, op verschillende hits uit de nineties. Van ‘Pump Up The Jam’ van Technotronic tot ‘Gonna Make You Sweat’ van C+C Music Factory", glundert de coach.

Geen One Direction

Hun breakdance en acrobatische choreografie resulteerde in een luid applaus. Jurylid Howie Mandel was onder de indruk van hun “unieke muziekkeuze” en vond dat de vier jongens het verdienden om naar de finale te gaan. Maar Simon Cowell en Heidi Klum waren nog niet overtuigd. Toen die eerste vroeg of iemand in de groep kon zingen, was hij teleurgesteld toen hij een “nee” hoorde. Een nieuwe One Direction zal hij wellicht niet in de Mini Droids vinden, een goede breakdancegroep daarentegen wel. Maar zelfs de charmes van Diego tijdens het voorgesprekje hadden geen baat. Op de vraag “Wat vind je het leukste aan Amerika?”, antwoordde hij met “Frietjes en Simon Cowell”. Cowell en Klum vonden de act net niet goed genoeg voor een Golden Buzzer en dus een rechtstreeks ticket naar de finale. Ook het publiek kon geen soelaas bieden. In Vlaanderen hadden ze ieders hart verovert, maar in Amerika behoorden de Mini Droids helaas niet tot publieksfavoriet. En dus zat hun bijzondere avontuur er na één act al op.

Bekijk hieronder het optreden van de Mini Droids:

“Simon Cowell was wel fan van de jongens, net zoals de andere kandidaten. Maar hij vond dat het nog groter mocht", verklaart de coach van de Mini Droids over de beslissing. “Ik geef hem wel gelijk en neem zijn commentaar ter harte. Als je constructieve feedback krijgt van Simon Cowell, vind ik wel dat je wel mag luisteren. Hij is de enige persoon op aarde die zo goed als alle zotste acts live voor zijn neus gezien heeft. Als je voor de top wilt gaan, dan moet je mensen zoals hem kunnen overtuigen. En daar gaan we nu aan werken”, aldus een zelfverzekerde Samuel. “Bovendien lag het niveau echt zeer hoog. De acts in ‘America’s Got Talent: All-Star’ zijn echt ongezien.”

De coach en ‘zijn’ Mini Droids kijken dan ook met blijdschap terug naar hun ‘America’s Got Talent: All-Star’-avontuur. “Het is spijtig dat we niet door konden stoten naar de finale. Maar Ferre, Diego, Hayden en Hajdar hebben hun uiterste best gedaan en dat is wat telt. Ik ben trots op hun en niet alleen voor het dansen, maar ook hoe ze zijn omgegaan met alles. Ze zijn ten slotte nog maar veertien jaar. En dit is nog maar het begin van de Mini Droids.” Dat ze nog veel toekomstplannen hebben, bevestigt hij. Al kan hij daar nog niets over vertellen.

Volledig scherm Mini Droids in 'Belgium's Got Talent' © VTM

Slechtgezind

Hoewel ze zonder een plek in de finale en een geldprijs van 500.000 dollar (460.365 euro) naar huis gaan, hebben ze de tijd van hun leven gehad tijdens hun vier dagen in LA. Niet alleen op het podium, maar ook ernaast. “Het moet niet altijd hard werken zijn. In onze vrije tijd zijn we met z'n allen naar de Universal Studios gegaan”, vertelt hij. Al had Hajdar wel pech tijdens hun trip. “Op de eerste dag raakte hij zijn telefoon kwijt en dat was echt een ramp. Die avond gingen we lekker uit eten en had Hajdar een mozzarellaburger besteld. Hij had er nog maar twee happen van gegeten en ineens viel al zijn eten op de grond. Het was de slechtste dag ooit. Hij is nog dagenlang slechtgezind geweest, tot uiteindelijk zijn telefoon werd teruggevonden. Drie dagen later dook die terug op, dankzij één van de security guards van de studio. Hajdar was hem eeuwig dankbaar. (lacht)”

Voor wie zich afvraagt wat de Mini Droids met het geld van hun ‘Belgium’s Got Talent’-overwinning hebben gedaan, is er goed nieuws. “Zoals we toen hebben gezegd is er een deel naar onze club Battle Droids gegaan. Maar er is ook eindelijk een datum vastgelegd voor de befaamde trip naar Disney World", verklapt Samuel. “In de krokusvakantie trekken we een week naar Disney World in Florida, waar we ook het nieuwe Star Wars-gedeelte gaan bekijken. De jongens hebben er superveel zin in. Ze hebben er dan ook lang op mogen wachten.”

KIJK. Mini Droids winnen ‘Belgium’s Got Talent’

