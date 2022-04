Cliffhanger in ‘Thuis’: eindigt het vrijgezellenfeest van Tamara met een drama?

TV Lukas Lelie heeft zijn eigen show op Streamz: “Mijn stage bij ‘Aspe’? Charcute­rie op de cateringta­fel leggen”

In de komische reeks ‘Doe zo voort’, nu te zien op Streamz, richt Lukas Lelie (32) de spot op het lager onderwijs. Met zichzelf in de rol van uitgebluste leerkracht die tijdens het oudercontact vanop een veel te klein stoeltje een stoet bemoeizuchtige ouders moet trotseren. “Bij ‘De ideale wereld’ zijn sketches rond onderwijs degene die de comments doen ontploffen”, vertelt hij in dit interview over het programma, zijn eigen schooltijd, z’n acteercarrière en de tanende cijfers van ‘De ideale wereld’. “Het grote probleem is dat het programma geen vast uitzenduur heeft.”

19:56