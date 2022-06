‘Clan’ gaat internationaal: remake ‘Bad Sisters’ verschijnt in augustus op Apple TV+

Net zoals in ‘Clan’ staan er ook in ‘Bad Sisters’ vier zussen centraal. Samen beramen ze de moord op Jean-Claude (Kloot), de man van hun vijfde zus (Moeke), omdat ze vinden dat hij haar terroriseert. De verhaallijn blijft dus grotendeels dezelfde. Enkele de namen van de personages klinken in de remake iets anders. Zo heten Moeke en Kloot voortaan Mummy en The Prick. De zussen ruilen hun achternaam Goethals dan weer in voor Garvey. Het streamingplatform maakte ondertussen ook al de cast bekend. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene en Eve Hewson. Deze laatste is bovendien de dochter van de Ierse zanger Bono. De eerste twee afleveringen van ‘Bad Sisters’ staan vanaf 19 augustus op Apple TV+. Vervolgens komt er elke week een aflevering bij.