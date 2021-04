Christophe Haddad onderging als Bob een metamorfose in ‘Thuis’: “Gelukkig vindt mijn vrouw mijn kale hoofd mooi”

Rond de jaarwisseling had Bob in ‘Thuis’ last van een slepende hoest, wat koorts en ongewone vermoeidheid. Het bleek niet om een wintergriepje te gaan, maar de voorbode van een heftig verhaal. “Toen de scenaristen mij vertelden, wat ze met mijn personage van plan waren en welke fases Bob als kankerpatiënt allemaal zou doorlopen, kreeg ik spontaan kippenvel”, zegt Christophe. “Ik vond het niet alleen moedig dat een serie als ‘Thuis’ dit onderwerp durft aansnijden, maar voelde me ook vereerd: ‘Waw, dat ik zoiets strafs mag spelen’. Net zoals iedereen, ken ik ook naasten, die tegen kanker vechten. Wat Bob meemaakt, wilde ik dan ook zo juist en respectvol mogelijk spelen. Ik verplichtte mezelf om helemaal in mijn rol te duiken. Omdat het verhaal niet op twee minuten kan verteld worden, wist ik ook dat het een avontuur van minstens een half jaar zou worden en dat ik me dus ook fysiek moest voorbereiden.”