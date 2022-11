Christiaan uit ‘Blind Getrouwd’ vertelt over definitieve breuk met Jana: “Ik krijg nu veel berichtjes van vrouwen”

TV Na ‘Zillion’-gek­te: Aster Nzeyimana wekt legendari­sche danstem­pels uit de 90's tot leven in 'Those were the days'

Als je in België bent opgegroeid, dan weet je wat feesten is. Van overal kijken ze naar dat ene stipje op de kaart met zijn gigantisch aantal cafés, clubs, discotheken en festivals. En straffe verhalen over de pioniersperiode? Die zijn er op overschot. In ‘Those were the days’ vraagt Aster Nzeyimana de hoofdrolspelers van toen wat nu precies die beginperiode zo fantastisch maakte. Het resultaat is de VRT MAX-reeks over 5 danstempels uit de jaren 90: Boccaccio, La Rocca, Cherry Moon, Fuse en Café d’Anvers.

18 november