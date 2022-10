Christiaan uit ‘Blind getrouwd’ gekwetst door Jana: “Achteraf kwam ik tot het besef dat we elkaar niet gekozen hadden”

TV Makelaar Béa zal niet te zien zijn in nieuw seizoen ‘Blind gekocht’: “Ik moet mijn gezondheid op de eerste plaats zetten”

Pech voor de fans van ‘Blind gekocht’. Béa Vandendael, de roodharige makelaar, last een pauze in en zal dus niet te zien zijn in het nieuwe seizoen. Dat laat ze weten via sociale media.

