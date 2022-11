Christiaan uit ‘Blind getrouwd’ brak definitief met Jana: “Maar de kritiek die ze krijgt, verdient ze niet”

TVHet huwelijk van Jana (29) en Christiaan (28) in ‘Blind ­getrouwd’ blijft over de tongen gaan. Zeker nadat Jana vertelde dat ze spijt heeft en dat ze hoopte op een verzoening. Maar ondertussen heeft Christiaan haar laten weten dat het definitief ‘nee’ is, en in ‘TV Familie' legt hij uit waarom. Heeft Jana hem te veel vernederd, zoals online wordt beweerd? Of is er meer aan de hand?