Christiaan met hoofd vol vragen nadat Jana een “ruigere man” in bed wil: “Moet ik haar pyjama kapot trekken ofzo?”

TVHet klikt, maar tussen de lakens is het nog zoeken. Nadat Jana (29) en Christiaan (28) eerder hun eerste avontuurtje beleefden, wordt duidelijk dat ze daar heel verschillende dingen van verwachten. “Ik zoek een ruige man in bed”, aldus Jana, die haar man doet twijfelen aan zichzelf. “Te mager, te rustig, niet speels genoeg... Het is confronterend.” Tegelijkertijd beleefde ook Florence een moeilijk moment over haar uiterlijk.

Het is de opmerkelijkste scène van het ‘Blind Getrouwd’-seizoen. Nadat Jana en Christiaan er een kayaktochtje hebben opzitten tijdens een weekendje weg met de andere koppels, worden ze opgewacht door Wim Slabbinck. De seksuoloog hielp het duo eerder al om het gesprek over seks op te starten. Dat leidde tot een eerste stap tussen de lakens. Hij polst nu opnieuw naar hun intieme stand van zaken. Een gevoelig thema bij de twee, maar Jana stelt zich aarzelend toch open. “Hij is heel lief, terwijl ik...” De kleuterjuffrouw kleurt rood tot in de topjes van haar oren. “Goh, ik vind het erg om te zeggen. Maar ik zoek geen lieve man in bed. Ik zoek een ruigere, dominante man. Eentje die me op bed durft smijten en ja... begint hé.”

Beste vrienden of koppel?

Jana’s ouders kunnen zich maandagavond weleens verslikken in hun paprikachipje, maar Christiaan blijft er kalm bij. Hij moedigt zijn vrouw zelfs aan het te vertellen aan Slabbinck. Maar een poos later reflecteert hij toch even over het hele gebeuren. “Ze zei: ‘Je legt je hand op mij en streelt mijn gezicht, maar dat is niet wat ik zoek’. Terwijl ik denk: ‘Wat moet ik dan doen?’ Ik kan me daar geen beeld bij vormen. Moet ik op haar springen? Of haar pyjama kapot trekken ofzo?”

Een verwarde Christiaan zit met een hoofd vol vragen, want zijn tedere aanpak tussen de lakens viel klaarblijkelijk niet in de smaak. Maar de Kempenaar is volhardend. Jana vertelt hoe hij op een avond zijn moed bij elkaar pakte om de feedback van zijn vrouw ter harte te nemen. “Hij zei: ik had al een paar ideetjes in mijn hoofd, ik wilde wat proberen, maar je was al gaan slapen.” Jana lacht, werpt haar handen op haar kaken en schudt het hoofd. “Dan denk ik: ‘Nee, bolleke, zo werkt dat niet. Je mag niet zowat ideetjes in je hoofd hebben.’” Van uitlachen is geen sprake, maar het is duidelijk nog zoeken voor de twee. Al zijn de goede bedoelingen duidelijk voelbaar. “Het is zo ne schone mens, ik wil niet dat hij verandert”, glimlacht de Lokerse brunette. “We zijn leuk samen, maar de vraag is nog steeds of we beste vrienden worden of ook een koppel kunnen zijn.”

Jana en Christiaan: “Confronterend”

Volledig scherm Jana & Christiaan tijdens de yoga-initiatie van Ingeborg. © VTM

Hoe expliciet en onomwonden, maar ook hoe vertederend, grappig en moedig de twee zomaar hun seksleven uit de doeken doen is bewonderenswaardig. Het zegt iets over hoe de twee in het experiment staan: open en eerlijk, zonder taboes. Maar toch blijft hun golvende curve aanhouden. Vooral Jana is er echt nog niet uit of ze een toekomst met Christiaan ziet zitten. Ze noemt hem “te braaf” en stelt dat ze “nog nooit met zo’n slank iemand is samen geweest.” Dat ze altijd “typische mannen” had. “Gespierd, niet slank.” Christiaan, die meer dan regelmatig een gewichtje heft in de sportschool, moest er even van bekomen. “Het was confronterend. Ik dacht dat ze ging zeggen dat mijn haar niet goed was. Maar te mager, te rustig, niet speels genoeg, niet dit, niet dat. Ik kan daar weinig mee. Het maakt me onzeker, want ik weet dat ik ze dat niet, of niet meteen, kan geven.” Een dalletje in de curve. Het gebrek aan tijd dat ze samen doorbrengen - de twee werken ver van elkaar en ook op andere uren - is daarvoor de belangrijkste reden. Toch zien we het nog goed komen. De ogen van Christiaan kunnen niet verbergen dat hij nog steeds ondersteboven is van zijn Waaslandse en zo lang moeilijkheden worden besproken, is er interesse.

Slaagkansen: 70 procent

Lien en Joren: “Het móet niet meer komen”

Volledig scherm Joren & Lien tijdens de yoga-initiatie van Ingeborg. © VTM

Lien en Joren zijn een nieuwe weg ingeslagen. Na een diepgaand gesprek waarin Joren zijn “botte” vrouw Lien met haar neus op de feiten drukte, is de angel uit hun nerveuze connectie. Ambities zijn er niet meer, maar dat lijkt ook niet heel erg. “We hebben het geweer van schouder veranderd”, zegt Joren. “Het móet niet meer komen, maar we willen ons wel nog amuseren, babbelen en genieten.” Tijdens de yogasessie van Ingeborg kon Joren ook lachen met de hele situatie. “Lang geleden dat ik nog eens naast jou heb gelegen”, knipoogt hij naar zijn vrouw die al even in de logeerkamer van hun appartement slaapt. De vrede is weergekeerd. Joren en Lien lijken te beseffen dat ze hun best hebben gedaan, maar dat het nu eenmaal op niets uitdraaide. Volgende week hebben de twee hun beslissingsmoment. Dat zal er ongetwijfeld een worden met de uiting van wederzijds respect, maar ook met een respectvolle ‘neen’ als uitkomst.

Slaagkansen: 5 procent

Jiri en Florence: “Ik wil het megagraag”

Volledig scherm Florence. © VYM

Opmerkelijk moment bij Florence. Toen de ravissante blondine tijdens een yogasessie met Ingeborg werd gevraagd werd om enkele positieve eigenschappen van zichzelf op te sommen, kon ze er niet één opnoemen. Later barstte ze daarover in tranen uit. “Vroeger ben ik keihard gepest geweest en heb ik heel vaak te horen gekregen dat ik lelijk was”, klinkt het emotioneel. “Ik ben zó streng voor mezelf. Tuurlijk heb ik positieve dingen, maar soms zie ik ze niet.” De stromende tranen zorgden voor kippenvel bij de andere deelnemers, maar haar man Jiri slaagde er wel in bij haar binnen te komen door positieve eigenschappen te benoemen. “Je bent zorgzaam, lief en warm”, fluisterde hij haar toe. “Keilief”, vond Florence die ondanks dat intieme moment later wel nog eens herhaalde dat ze de aantrekking voor haar nochtans “mooie jongen” Jiri maar niet voelt. Toch blijven de twee eraan werken. Tijdens een hoogteparcours lachten ze zich een breuk, bij opbeurende boodschappen van het thuisfront vlogen ze elkaar in de armen. “Ik ga me nog meer proberen openstellen, want ik wil het écht megagraag”, concludeerde Florence. Wij zien het nog wel gebeuren.

Slaagkansen: 55 procent

Brecht en Dziubi: “Realisme zorgt voor aantrekking”

Volledig scherm “We zijn heel eerlijk en willen geen droombeeld schetsen. Dat realisme zorgt voor aantrekking”, zeggen Brecht en Dziubi. © VTM

Ze vonden een ritje in een zetellift door het heuvelland maar saai, maar behalve die hobbel in West-Vlaanderen draait de relatie van Dziubi en Brecht nog steeds als een tierelier. Geen vuiltje aan de lucht. Geen olifanten in de kamer. “Onze communicatie is top”, verwoordt Brecht het. “We zijn heel eerlijk en willen geen droombeeld schetsen. Dat realisme zorgt voor aantrekking.” Of die aantrekking er ook fysiek is? “We zijn nog geen lovers, maar we’re getting there”, aldus Dziubi. Vanaf de eerste blik op hun trouwdag was het bullseye tussen de twee, een one hundred and eighty over het hele parcours.

Slaagkansen: 85 procent

