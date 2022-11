Chris Rock gaat als eerste live op Netflix: “Een mijlpaal in de geschiedenis van de streamingdienst”

Royalty INTERVIEW. ‘The Crown’-ac­teur Dominic West voelt zich schuldig: “Veel respect voor Charles, al blijkt dat niet uit manier waarop ik hem neerzet”

Het vijfde seizoen van ‘The Crown’ is het meest controversiële tot nu toe, en met reden. De Netflixreeks toont net nu de donkerste periode die de Britse royals ooit hebben gekend, zeker voor koning Charles en zijn echtgenote, Camilla. De scheiding van Diana, de affaire, een gelekt telefoongesprek met seksuele avances... Acteur Dominic West (53), die in de huid van de (toen nog) kroonprins kruipt, beseft maar al te goed dat de uitzendingen nefast zijn voor Charles’ reputatie. En hij toont wel degelijk berouw. “Niemand had kunnen voorspellen dat de Queen precies dit jaar zou sterven. Ik heb wel best wel compassie met Charles.”

