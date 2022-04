Chirurgengeslacht Claes (Topdokters, Play4): “Een kijkoperatie is even leuk als een computerspelletje”

TV “De poppen gaan aan het dansen”: Ron Cornet duikt in ‘Thuis’ op als Dirk, de charmante crush van Simonne

Daar is hij dan! Na een wazige vakantiefoto en enkele flirterige sms’jes debuteerde Dirk donderdag eindelijk in ‘Thuis’. Simonne had stiekem en voor het eerst met haar crush afgesproken. Krijgt deze ontmoeting nog een staartje en wordt deze charmante man de spelbreker in haar huwelijk met Frank? “De poppen gaan aan het dansen.”

