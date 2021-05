‘Château Meiland’ krijgt zesde seizoen

Al sinds 2019 nemen Martien Meiland en zijn gezin televisieland over met hun avonturen en de bijhorende vermakelijke uitspraken. ‘Wijnen, wijnen, wijnen’ is hoe dan ook de bekendste die ongetwijfeld nog lang over de tongen zal blijven rollen. Het vijfde seizoen van de realityserie wordt maandagavond afgesloten op SBS6 in Nederland. In de reeks was onder meer te zien hoe Martien Meiland en zijn gezin vertrokken uit Hengelo, waar ze een nieuw chateau wilden beginnen. Door problemen met het bestemmingsplan was dat jammer genoeg niet mogelijk. Op welke avonturen de Meilandjes ons in het zesde seizoen zullen meenemen, is nog niet geweten.