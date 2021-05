Charlotte Sieben debuteert deze avond als de nieuwe Louise in ‘Familie’: “Ik verwacht me aan haatreacties”

Wat Louise de voorbije twee jaar allemaal meemaakte, was niet op tv te zien, maar staat wel in het nieuwe ‘Familie’-boek ‘Dwaalspoor’, dat deze week verschijnt. In ‘Familie’ duikt het personage weer op, wanneer ze in een Italiaanse gevangenis is beland en haar vader haar daar moet gaan redden. “Dat ik moest debuteren aan de zijde van Gunther Levi was best intimiderend, aangezien hij toch al 22 jaar in ‘Familie’ speelt”, zegt de actrice. “Gelukkig is Peter erg grappig en kon ik de stress wat van me aflachen. Dat was nodig, want ik was doodzenuwachtig. Ik had de nacht ervoor zelfs niet geslapen omdat ik alles supergoed wilde doen en zeker niemand ontgoochelen. Ik heb er altijd van gedroomd om van acteren mijn job te maken en dat ik daar nu al in slaag, is een groot wonder. Zeker omdat ik voor deze rol niet heb gesolliciteerd.”