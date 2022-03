Chaos aan de ronde tafel in ‘De verraders’: “Wat is hier de redenering achter?”

Streamz Ongeziene pandemie, fatale milieuramp of nieuwe Amerikaan­se burgeroor­log? Dit zijn de spannend­ste postapoca­lyp­ti­sche series

Of de aarde nu wordt getroffen door een milieuramp, kernoorlog of dodelijk virus: denkbeeldige postapocalyptische samenlevingen zijn altijd populaire decors geweest voor meeslepend entertainment. Naar aanleiding van de nieuwe HBO Max-miniserie ‘DMZ’ op Streamz (18/3) bundelen we deze week in onze Kijkgids de beste dystopische series uit streamingland. Blinde stamleden in ‘See’ (Apple TV+), een door nazi’s gedomineerd New York in ‘The Man in the High Castle’ (Prime Video), een nieuwe ijstijd in ‘Snowpiercer’ (Netflix) of de ‘moderne’ slavernij van ‘Into the Badlands’ (Prime Video): in deze akelige alternatieve universums is het leven geen lachertje.

9:12