Champions League voortaan op VTM, met Maarten Breckx als gastheer: “Niks zo leuk als op de eerste rij zitten bij allermooiste wat er in het voetbal gebeurt”

TV RECENSIE. ‘Why Women Kill 2’: “Vertrouwde lichtvoe­tig­heid in een naoorlogs kleedje”

19 juli Marc Cherry, de man die de wereld acht seizoenen van ‘Desperate Housewives’ offreerde, heeft met ‘Why Women Kill’ een nieuwe dramakomedie beet waarin hij z’n voorliefde voor vrouwen op de rand van een zenuwinzinking beschildert. Na het succesvolle eerste seizoen op Streamz is hij nu terug met een vervolg. Maar kan die ons nogmaals dezelfde verslavende cocktail vol moord, verraad en visuele schoonheid serveren? Evelien Delgouffe zoekt in onze Kijkgids voor u uit of u deze reeks moet streamen of skippen.