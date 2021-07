Champions League voortaan (bijna) volledig op VTM, met Maarten Breckx als gastheer: "Mijn 'voetbalvrienden' en ik kijken er al naar uit"

“Als ik geen zin heb, heb ik dan een mentaal probleem?”: onbezonnen Spor­za-commentaar over Simone Biles krijgt staartje

27 juli De VRT zal intern een gesprek voeren met gastcommentator Dirk Van Esser na diens uitlatingen over mentale gezondheid tijdens de live-uitzending van de olympische teamfinale van het damesturnen. Dat zegt woordvoerder Hans Van Goethem. “De opmerkingen stroken niet met de manier waarop we bij de VRT en Sporza over mentale problemen denken”, is de openbare omroep duidelijk.