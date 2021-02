Champions League keert terug na lange winterslaap

TV ‘Aannemer van het jaar’ en de interieur­ar­chi­tect van Mick Jagger: dit zijn de juryleden van ‘Huis Gemaakt’

16 februari Een huis verbouwen is sowieso al stresserend, maar in het nieuwe VTM-programma ‘Huis Gemaakt’ doen ze er nog een schepje bovenop. De juryleden die de koppels moeten overtuigen zijn namelijk enkele grote namen in het wereldje. Zo gaat het om Gert Voorjans, de interieurarchitect van onder meer Mick Jagger, en ‘Aannemer van het Jaar’ Cerina Marchetta. De deelnemers zullen dan ook alles uit de kast moeten halen als ze deze twee kleppers willen overtuigen van hun verbouwingskunsten.