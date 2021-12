Celien verrast mama Margriet met ontroerend nummer in ‘James de musical’

TV RECENSIE. ‘Ragdoll’: “Fantasie­rijk kat-en-muis­spel met een ‘Se7en’-saus­je”

Wie ‘Ragdoll’ in een zoekmachine intikt, krijgt een overdaad aan knuffelige katachtigen met pluizige staart en zijdezachte vacht voor de kiezen. Geduchte trefwoordconcurrentie voor een gelijknamige tv-reeks waarin een moordenaar z’n slachtoffers in stukken snijdt en deze tot één grote lappenpop bij elkaar naait. Of ‘Ragdoll’ op BBC First een solide thriller is? Dan wel zelf met haken en ogen aan elkaar hangt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

12 december