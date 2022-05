Cedric en Anaïs krijgen hulp van Sieg De Doncker in ‘Huis gemaakt’: “Belgische versie van Zac Efron”

‘Familie’-gezicht Sieg De Doncker kent ook zelf wat van renoveren, want de acteur is momenteel ook zijn eigen huis aan het verbouwen. Sieg wordt door Cedric ook meteen aan het werk gezet. “Ik heb niet eens een rondleiding gekregen. En ook niets om te drinken”, klinkt het al lachend bij De Doncker. Ook de twee andere koppels kunnen tijdens de finaleweek van ‘Huis gemaakt’ op wat extra hulp rekenen. Ex-veldrijder Niels Albert buigt zich in Beringen over een waterlek in de douche en in Boortmeerbeek krijgen ze bezoek van tuinexpert en manusje-van–alles Bartel Van Riet.