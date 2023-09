CD&V’er Sammy Mahdi wint ‘Make Up Your Mind’: “Die stiletto’s heb ik tijdens de partijvergadering wel achterwege gelaten”

TVIn de eenmalige show ‘Make Up Your Mind’ werden vijf BV’s vrijdag omgetoverd tot glamoureuze dragqueens, inclusief opgezette kapsels, torenhoge hakken, flashy pluimen en blinkende pailletten. Welke bekende koppen gingen er schuil achter de make-up en wie was de beste dragqueen van de avond? Uiteindelijk overtuigde de oranje queen, Cindy Envy, het meeste. De politicus onder al die make-up, Sammy Mahdi (CD&V), is een verrassing van jewelste. “Dit staat heel ver van mijn eigen leefwereld.”

Natalia, Bart Appeltans, Ruth Beeckmans en Julie Van den Steen zetelden in de BV-jury en konden hun enthousiasme niet wegsteken toen de vijf queens ‘hun kleur bekenden’. De rode (Doris Daybreak), de gouden (Madonna Starling), de oranje (Cindy Envy), de blauwe (Mayday Touché) en de groene queen (Edina Woodward) toonden meteen hun catwalkskills op hoge hakken - klaar om de lipsync battles aan te gaan. Ook de jury van dragqueens - Vanessa Van Cartier, ‘Belgium’s Got Talent’-revelatie Lola McQueen, Sammy Jo, Star, en Dina Price - was onder de indruk. En dan nog het meeste van de uiteindelijke winnaar: Cindy Envy, achter wie een wel heel verrassende BV schuilging, namelijk CD&V-voorzitter Sammy Mahdi.

Zeg ‘Cindy Envy’ een aantal keren na elkaar, en de eerste clue is al meteen duidelijk. Andere hints waren haar oranje kleed, verwijzend naar de kleur van de christendemocraten, en de blauwe tong die dan weer een ode was aan Mahdi’s chowchow Pamuk. Julie Van den Steen en Ruth Beeckmans hadden het dus bij het rechte eind.

Zo werd de identiteit van Cindy Envy onthuld.

“Ik heb getwijfeld aan mijn deelname”, reageert Mahdi na de overwinning. “Dit staat heel ver van mijn eigen leefwereld, en ik vroeg me af hoe alles in beeld gebracht zou worden. Uiteindelijk hebben enkele recente gebeurtenissen - waarbij dragqueens geviseerd werden - mij over de streep getrokken. Ik werd daar niet persoonlijk door getroffen, maar wilde dat niet geruisloos laten passeren.” En verrassend genoeg was hij snel weg met op torenhoge stiletto’s lopen. “Ik heb ze niet stiekem gedragen tijdens een partijvergadering.”

Cindy Envy over haar/zijn overwinning in 'Make Up Your Mind'

De afvallers

Edina Woodward en Madonna Starlight

Maar ook de vier andere queens zetten hun beste, met hakken verlengde, beentje voor. De eerste queen die haar pruik kon afzetten was Edina Woodward. “Het zal iets met ‘Eddy’ zijn”, probeerde Julie Van den Steen te raden. Natalia en Bart zaten in de goede richting met Junior Planckaert, maar het bleek uiteindelijk een andere telg uit de realitysoap-familie te zijn: Francesco! Het fietswiel op de rug had de eerste clue moeten zijn. “Natuurlijk!”, riepen de juryleden in koor.

“Mijn echtgenote Magali was enthousiast over mijn deelname”, reageert Francesco achteraf. “Pas toen ik mijn schoeisel voor het eerst zag, wist ik waarom ze écht blij was. Ik heb in het verleden al zo vaak commentaar op haar gegeven, als ze hakken droeg. ‘Allez, doe eens een beetje voort’, zei ik dan. Magali heeft zich dan ook een ongeluk gelachen, toen ik voor het eerst op stiletto’s liep. Karma, ik weet het. Toen de eerste keer oefende, had ik na één minuut al last van mijn kuiten.”

En hij heeft de smaak te pakken: “Vrijdagavond heb ik alvast opgetreden op het productiefeestje van ‘De Planckaerts’, en konden ze me meteen aan het werk zien. Dit keer wel met baard. Een keertje afscheren was genoeg. (lacht)”

Na de exit van groene Queen Edina was het eindelijk tijd voor de lipsync battles. Daarin nemen 2 queens het tegen elkaar op. Ze moeten bewijzen wie het beste met volle overgave kan meelippen en -dansen op een muzikaal nummer. Madonna Starling (de gele queen) beet de spits af en moest het opnemen tegen Doris Daybreak (de rode queen).

Ik wilde me sexy voelen als dragqueen, maar met mijn kleed voelde ik me - helaas - eerder een zwangere giraf Christoff

Natalia had het al meteen goed geraden. Een religieuze ster, beladen met goud: achter Madonna Starling bleek uiteindelijk ‘Een ster’-zanger Christoff. “Ik ben zo blij dat ik even uit de rol mag stappen. Maar het is zo leuk om te doen”, zei hij bij de onthulling. Een dragqueen straalt zelfvertrouwen uit, maar Chistoff bekent dat het in zijn outfit toch niet evident was: “Mijn kostuum stemde me ook niet helemaal happy. Ik wilde me sexy voelen als dragqueen, maar met mijn kleed voelde ik me - helaas - eerder een zwangere giraf. Uiteindelijk heeft de kleedster mijn rok nog een beetje aangepast. Schrijf maar op: als ik dit nog eens doe, steel ik Maarten zijn look. (lacht)”

Aan Christoffs deelname hangt ook een persoonlijk verhaal vast. Hij vertelt dat hij toch een beetje schrik had voor de reacties, omdat hij vroeger in zijn jeugd hard gepest werd. “Als tiener ben ik enorm hard gepest omwille van mijn geaardheid, en deed ik er alles aan om te verstoppen dat ik op mannen viel. En nu mocht het plots niet vrouwelijk genoeg zijn. Vandaar dat ik het eventjes moeilijk kreeg tijdens mijn exit: ik wilde niet beginnen wenen, maar er ging op dat moment heel veel door me heen. Ik hoop dat ik via mijn deelname mensen kan helpen, en dat ze de vrijheid kunnen ervaren om zichzelf te zijn. Niemand hoeft je te zeggen wie je moet zijn, of hoe je jezelf moet gedragen. Wil je flamboyant zijn? Doe dat dan. De wereld kan er alleen maar mooier door worden.”

Mayday Touché en Doris Daybreak

Dan schoten er nog de blauwe en de rode queen over. Achter Mayday Touché zat dan weer iemand die we meestal van zijn serieuze kant zien: Freek Braeckman, nieuwsanker bij VTM NIEUWS. “Als Mayday Touchée kon ik een andere kant van mezelf laten zien - zonder dat ik daarvoor in een of ander pak moest kruipen, en zingen”, zegt Braeckman. “Enerzijds speelt dat drag-gegeven in op mijn speelse en vrolijke kant, maar het was eveneens een kans om mijn engagement te tonen. Ik wil mensen laten zien dat het oké is ‘anders’ te zijn, en dat het niets zegt over mijn kwaliteiten als anker.”

Ik laat me niet van de wijs brengen door negatieve opmerkin­gen. Het zou triest zijn als ik dat wél deed Freek Braeckman

Dat hij als nieuwsanker vatbaar is voor kritiek op z’n optreden, beseft Freek maar al te goed. “Er zullen ongetwijfeld kijkers zijn die dat vreemd vinden, dat ik mezelf laat omtoveren tot dragqueen voor een dag”, weet hij. “Maar ik vind dat die twee werelden perfect naast elkaar kunnen bestaan. Het is niet de bedoeling dat ik als Mayday Touchée een nieuwsuitzending presenteer, want dat zou verwarrend worden. Maar wat ik daarbuiten doe: dat zegt niets over mijn kwaliteiten als journalist. Ik laat me dus niet van de wijs brengen door negatieve opmerkingen. Het zou triest zijn als ik dat wél deed.”

En dan was er nog Doris Daybreak, die een radiostem bleek te zijn die bij het krieken van de dag in de studio moet zijn: Maarten Vancoillie van Qmusic. De rode queen mocht ei zo na de overwinning op haar naam schrijven, maar helaas: Qmusic-dj Maarten Vancoillie (35) moest in de finale de duimen leggen tegen Sammy Mahdi. “Ik doe graag gekke dingen en verlies niet graag, maar tegen Cindy Envy kon ik niet tegenop”, lacht Maarten. “Al hoefde dat ook niet: we waren daar allemaal om een belangrijke boodschap uit te dragen. Wij wonen in een land waarin dragqueens mogen optreden. Op heel veel plekken in de wereld is dat niet het geval.”

En dat in drag optreden geen sinecure is, heeft Maarten ook aan aan den lijve ondervonden. “In mijn hoofd was ik uitermate elegant, maar dat viel tegen toen ik de beelden bekeek. En ik had beter ook gezwegen over mijn borsten. Toen ik mijn look voor het eerst zag, maakte ik een mopje dat die wat groter mochten. Maar toen ik die siliconen exemplaren kreeg... Wat was dat. Die wogen zo vreselijk veel.

Liveblog bekijk belangrijke updates "Wees vooral wie je zelf wil zijn" Met die inspirerende woorden neemt An Lemmens afscheid en valt het doek over de eerste editie van 'Make Up Your Mind'. Bart en Natalia winnen met zeven punten! Zij hebben de meeste BV's achter de queens kunnen raden. De queen in het wit is Jan Mulder! De Nederlander is voetbalschoenen gewoon en geen pumps. "Ik vind het vreselijk hoe slecht dragqueens worden behandeld, terwijl het zo'n mooie kunstvorm is. Ik wil solidair zijn. Leve de dragqueen!" Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Daar is een mystery queen! Een zesde queen maakt haar intrede. Tijd voor de ontmaskering van de winnares Cindy Envy Cindy Envy de oranje queen, wint deze eerste show van 'Make Up Your Mind', maar ook zij moet nog ontmaskerd worden. Wie schuilt er achter deze prachtige façade? Het is CD&V-politicus Sammy Mahdi (34)! "De blauwe tong is een knipoog naar mijn hond, een chow-chow met een blauwe tong!" Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Dit is de ware identiteit van Doris Daybreak De rode queen wordt ontmaskerd. Welke bv schuilt er achter Doris Daybreak, het is inderdaad radiopresentator Maarten Vancoillie (35)! "Ik heb veel gerepeteerd om die attitude te kunnen performen hier. Ik heb gisteren zelfs nog met mijn dochter geoefend!" Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. De jury is eruit en maakt de winnares bekend De queen die de jury overtuigde met de overwinningsspeech is Cindy Envy, de oranje queen. Dat betekent helaas ook dat Doris Daybreak de wedstrijd moet verlaten. Cindy Envy gaat voor de overwinning met haar speech De overwinningsspeech van oranje queen Cindy Envy steekt er met kop en schouders bovenuit. "Cindy for president", klinkt het! Wie schuilt er achter de oranje queen? Eerst aan zet: Doris Daybreak De eerste queen in de finale, Doris Daybreak, brengt haar overwinningsspeech en spreekt voor het eerst met haar eigen stem. Wie schuilt er achter de rode queen? Cindy Envie en Doris Daybreak nemen het tegen elkaar op in de finale De oranje queen, Cindy Envie, neemt het in de finale op tegen de rode queen, Doris Daybreak. Wie gaat in deze eerste 'Make Up Your Mind' met de overwinning naar huis? De twee queens moeten een overwinningsspeech brengen, waarbij ze het laatste stuk van de speech met hun eigen stem brengen! Deze bv schuilt achter drag queen Mayday Touché Welke bv schuilt er achter de blauwe Mayday Touché? Het is tv-presentator Freek Braeckman (44)! "Ik heb stiekem geoefend op de nieuwsredactie. Ik liep er effectief rond op mijn hoge hakken! Ik ben hier speciaal voor mijn kinderen. Ik wil mensen aanzetten tot denken." Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Mayday Touché, de blauwe queen, moet de wedstrijd verlaten De blauwe queen, Mayday Touché, verlaat de wedstrijd. Dat wil dus ook zeggen dat de oranje queen Cindy Envie doorgaat naar de finale. Op naar de onthulling! Welke queen moet als volgende de wedstrijd verlaten? De jury kiest wederom aan de hand van de gekleurde pump welke queen mag blijven en wie 'Make Up Your Mind' moet verlaten. Gaat Cindy Envy door naar de finale? Of wordt het toch Mayday Touché? We komen het nu te weten! Cindy Envie verrast jury en panel met blauwe tong De oranje queen, Cindy Envy gaat de sensuele en glamoureuze kant op met 'Get This Party Started'. "Dit is de moeilijkste", klinkt het bij het panel. Maar welke queens gaan door naar de finale? We komen het zo dadelijk te weten! Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Mayday Touché gaat all-in tijdens de lipsync De blauwe queen, Mayday Touché, levert een energieke lipsync op het toepasselijke nummer 'Fighter'. Natalia en Julia denken haar al meteen te herkennen... Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. We gaan verder met de volgende lipsync In deze volgende lipsync neemt de blauwe queen het op tegen de oranje queen. Mayday Touché vs. Miss Cindy Envy. Madonna Starling wordt ontmaskerd Achter de make-up van de gouden queen, Madonna Starling, schuilt niemand minder dan charmezanger Christoff (47)! "Ik werd als kind gepest. Ik heb veel te lang in die kast gezeten en nu ben ik eindelijk gelukkig!" Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Madonna Starling moet de show verlaten Welke bv schuilt achter Madonna Starling? We komen het zo meteen te weten! Wie gaat er door? Goud of rood? De jury moet een gekleurde pump omhoog houden om hun favoriet in de competitie te houden. Goud voor Madonna Starling, rood voor Doris Daybreak. Welke queen verlaat als volgende de show? Het is de beurt aan Doris Daybreak De rode queen, Doris Daybreak, kijkt het panel recht in de ogen met 'Made You Look' van Meghan Trainor. De jury is alvast onder de indruk! Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

