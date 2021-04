Catherine Van Eylen presenteert ‘Sportweekend’ als eerste vrouw in 60 jaar

Toen ze eind vorige jaar laureate werd van ‘Slimste Mens ter Wereld’ sprak ze haar Sportweekend-ambitie al beheerst uit: “Er zijn gesprekken, meer kan ik daarover niet zeggen. Maar als het een gewone sportzomer was geweest, waren er misschien wel al stappen gezet. Het was een bizar jaar, dat op heel de sportredactie gewogen heeft. Maar alvast voor ‘Het Journaal’ ben ik kunnen blijven doorwerken, en vandaag denk ik dat ik dat nog heel lang wil blijven doen. De sportwereld verandert zo snel dat ik nooit het idee heb dat ik in herhaling val. Ik voel me ook steeds minder eenzaam in die mannenwereld, waar ik inrolde door met een sportliefhebber (Wouter Vandenhaute, red.) getrouwd te zijn. Dat hij intussen ook onderneemt in sport, verruimde ook mijn blik. Ik kreeg inzicht in besluitvorming, weet hoe dingen soms ingewikkelder in mekaar zitten dan het lijkt en soms ook veel minder ingewikkeld dan journalisten denken. Maar ik wil dat absoluut gescheiden houden. Als ze iets willen weten, hebben mijn collega’s Wouters nummer.”