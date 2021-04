Catherine Van Eylen presenteert ‘Sportweekend’ als eerste vrouw in 60 jaar: “Ik voel me steeds minder eenzaam in die mannenwereld”

“Het was spannend en heel fijn om te doen”, vertelt Catherine Van Eylen opgewekt en opgelucht vlak na haar eerste presentatie van ‘Sportweekend’. “Ik had dan ook de nodige portie geluk. Het was sportief een heel erg mooie dag, met onder andere die prachtige zege van Wout Van Aert. Da’s een geweldig cadeau dat je zomaar krijgt. Daar kan je sowieso niks fout mee doen.” Volgens de presentatrice zijn er serieuze stappen gezet om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het scherm waar te maken. “Ik mag nu Sportweekend presenteren. Imke Courtois zit bij het voetbal, Ine Beyen, de echtgenote van ex-wielrenner Serge Pauwels, heeft een item in ‘Vive le Vélo’. Er worden dus flinke stappen gezet, al zouden we daar eigenlijk niet meer moeten over praten. Op veel plaatsen in de samenleving is die gelijkheid al de normaalste zaak van de wereld.”