Cath Luyten naar Siberië voor Emma Meesseman

De presentatrice ziet er hoe de Belgsiche basketster een thuis vond op de 26ste verdieping van de hoogste toren van de stad. De twee gaan vissen in de bevroren rivier de Iset, maar Cath informeert ook naar haar liefdesleven en volgt een training mee. Daarin kunnen zowel haar ploegmaats als haar coach geen slecht woord over Emma bedenken. “Ze is de beste... een van de beste spelers ter wereld”, verbetert haar coach zich over de Ieperse die vorig seizoen ook Most Valuable Player werd in de Amerikaanse Womens NBA. Cath bezocht Meesseman in januari in Rusland, net voor Poetin binnenviel in buurland Oekraïne. Begin maart vluchtte de Belgian Cat halsoverkop terug naar België.