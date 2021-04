Cast van ‘Friends’ keert terug naar iconische fontein voor langverwachte reünie

Eerder raakte er al bekend dat het appartement van Monica in beeld zou komen tijdens de ‘Friends’-reünie, maar daarnaast werd er ook bekendgemaakt dat de opnames voor de veiligheid voor een groot stuk buiten zouden plaatsvinden. Over de precieze locatie waren er maar weinig details bekend, maar het lijkt erop dat de makers een kleine tribune rondom de fontein gebouwd hebben. De befaamde fontein ligt in de Warner Bros. Ranch in Californië. Daarnaast werden ook de vertrouwde decors gebruikt voor een aantal scènes. In totaal zouden de opnames van de reünie drie dagen geduurd hebben. Daarnaast mochten er een aantal fans aanwezig zijn bij de langverwachte reünie.

Matthew Perry (51) die in de serie de rol van Chandler Bing speelde, verklapte afgelopen vrijdag al dat de opnames voor de reünie aan de gang waren. De acteur deelde een foto waarop te zien was hoe hij vlak voor de opnames in de make-upstoel zat. “Vlak voor ik een make-upborstel in mijn mond kreeg én vlak voor een speciale reünie met mijn vrienden”, schreef Perry bij de foto. Lang heeft de post wel niet op sociale media gestaan, want de acteur heeft de Instagramfoto vliegensvlug verwijderd. Wanneer de ‘Friends’-reünie te zien zal zijn op HBO is voorlopig nog niet geweten. Vermoedelijk zouden we het resultaat binnen enkele maanden al te zien krijgen.