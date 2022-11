Cast en crew van 'Thuis' leggen het werk neer wegens onduidelijkheid over extern productiehuis

TV ‘House of the Dra­gon’-ac­teur Elliott Tittensor werd verwisseld met tweeling­broer voor belangrij­ke scène

De tweelingbroers Luke en Elliott Tittensor kwamen allebei voor in het eerste seizoen van de HBO-serie ‘House of the Dragon’. De ene als Ser Arryj Cargyll, de ander als Erryk Cargyll. Maar ondanks dat de twee mannen compleet andere rollen speelden, viel de ene wel voor de andere in tijdens een van de belangrijkste scènes uit de seizoensfinale van de serie.

8 november