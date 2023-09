Cartoons van ‘Niet Nu Laura’ komen tot leven in Streamz-reeks ‘Hamsters’, met stem van Rik Verheye

De reeks vertelt het verhaal van het onwaarschijnlijke stel Philippe en Giovanni: Giovanni, die zijn stem krijgt via Rik Verheye, is permanent online en zit met zijn neus op alle laatste trends. Philippe, met de stem van Yemi Oduwale, zit liever in de zetel voor de tv, met een snack of vijf op de schoot. Samen delen ze lief, leed en vele zakken chips.

Wat begon in een zekere pandemie als een webcomic over twee hamsters, groeit nu uit tot Laura Janssens’ eerste eigen animatiereeks, die toepasselijk de naam ‘Hamsters’ kreeg. Herkenbaar voor iedereen die ooit te horen kreeg dat je beter zou investeren in vastgoed in plaats van in avocado toast. Janssens is ook de auteur van een dozijn stripboeken over onderwerpen variërend van migratie tot seksuele identiteit. Het is de eerste keer dat Streamz een animatie van eigen bodem brengt.