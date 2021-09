Carry Goossens was eigenlijk DDT en Jacques Vermeire stotterde niet bewust: docureeks ‘De Kampioenen’ belooft leuke details

TVMet 273 afleveringen uit 21 seizoenen, 4 langspeelfilms, een kerstspecial en een miljoenenpubliek hoeft er geen twijfel over te bestaan: ‘F.C. De Kampioenen’ is de meest succesvolle reeks van Vlaanderen. Maar hoe werd het ooit zo’n fenomeen? In vier afleveringen neemt het VRT-programma ‘Voor altijd kampioen!’ alle fans mee voor een blik voor én achter de schermen.

Het belooft een docureeks te worden die de trouwe ‘F.C. De Kampioenen’-fans zullen willen verslinden: de opstart, de audities, de proefaflevering, de evolutie van de personages en de verhaallijnen komen aan bod. Maar ook het vertrek van sterkhouders als Carry Goossens en Jacques Vermeire en hoe dat werd opgevangen door de introductie van nieuwe personages. Bovendien komen kijkers ook nog meer te weten over het stopzetten van de serie en de langspeelfilms: alles tot het overlijden van Johny Voners en de kerstspecial waarmee de acteurs afscheid namen van de acteur en van het personage Xavier Waterslaeghers.

Naast de acteurs en de gastacteurs komen ook de mensen achter de schermen uitgebreid aan het woord: de producers, schrijvers en regisseurs, die allemaal mee aan de basis van het succes lagen. Al was dat succes helemaal niet evident: de reeks was eigenlijk één groot experiment. Het was de eerste echte comedy op de Vlaamse televisie met een cast vol nobele onbekenden, en dan nog over voetbal. “Voor hetzelfde geld was het mislukt”, zegt regisseur Willy Vanduren. “Maar kijk: we hebben geluk gehad.”

Geluk moet je echter soms afdwingen, en dat hebben de Kampioenen naar eigen zeggen gedaan. “Wij waren de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment”, aldus Carry Goossens. Hij wisselde op het laatste moment van rol met Jacques Vermeire: Carry werd cafébaas Oscar, terwijl Jacques de ‘vijandige’ garagist Dimitri De Tremmerie werd. “Dat was onze beste zet”, zegt regisseur Willy Vanduren.

Moeilijke momenten

Het publiek bleef ‘De Kampioenen’ massaal bekijken, ook toen ze een nieuwe richting uitgingen met de reeks en de humor veranderde. “Dat is er vaak over”, zegt Loes vanden Heuvel. “Maar zolang je eerlijk blijft in wat je doet, kun je alle kanten uit.” Ook toen Carry Goossens en Jacques Vermeire – nochtans twee sterkhouders - ‘De Kampioenen’ verlieten bleef het publiek hen trouw: “Dat is inderdaad een lastig moment geweest”, zegt regisseur Willy Vanduren. “Maar het creëert ook weer nieuwe mogelijkheden dus op zich moet men daar geen schrik van hebben.” Dit werd opgevangen door Mark een grotere rol te geven, en door nieuwe personages als Pol, Fernand en Ronaldinho te introduceren.

De grote herkenbaarheid van die personages was één van de redenen van het succes van ‘F.C. De Kampioenen’, net als de manier waarop ze werden ingevuld door de acteurs - onder meer door het gebruik van oneliners zoals “Mijn gedacht”, “Zal ’t gaan, ja?” en “Een dagschotel”. Maar soms hielp ook het toeval blijkbaar een handje: “Ik stotterde af en toe, als DDT het woord ‘infrastructuur’ moest uitspreken”, vertelt Jacques Vermeire. “En ik heb dat gebruikt voor mijn personage.”

Toch blijft dé belangrijkste reden van het succes wellicht het feit dat ‘De Kampioenen’ ondanks alles één grote familie zijn. “Het is misschien een cliché, maar het is wel zo”, zegt Danni Heylen. “Acteurs en actrices zijn narcisten, maar wij konden het licht in elkaars ogen verdragen. Want anders was het al lang gedaan geweest.”

‘Voor altijd Kampioen!’, vanaf 23 september elke donderdag om 21u30 op Eén.

