Carole Baskin ziet een tweede seizoen van ‘Tiger King’ niet zitten: “Ze mogen mijn nummer verwijderen”

TVDe makers van ‘Tiger King’ zouden dan toch nog plannen hebben voor een tweede seizoen, maar het zal dan wel zonder Carole Baskin (59) zijn. In een interview met RadioTimes.com vertelde ze namelijk dat ze absoluut geen interesse heeft om een vervolg in te blikken. “Ze mogen mijn nummer verwijderen”, aldus Carole.

De geruchten over een tweede seizoen van ‘Tiger King’ circuleren nu al een tijdje en volgens Carole Baskin, die een prominente rol had in het eerste deel, zouden de makers haar ook effectief gecontacteerd hebben met de vraag of ze interesse had in een vervolg. Alleen heeft Baskin de producers meteen duidelijk gemaakt dat ze op haar niet moeten rekenen. Na het zien van het eerste seizoen voelde ze zich namelijk bedrogen door de productie.

“Het is nog maar een paar weken geleden dat Rebecca Chaiklin mij gecontacteerd heeft. Ze wilde toen enkele misverstanden uitpraten. Ik dacht namelijk dat de focus op bedreigde kattensoorten zou liggen. Ik had niet verwacht dat het een gigantische freakshow ging worden”, aldus Carole Baskin in haar gesprek met RadioTimes.com.

Verloren moeite

Volgens Baskin wilde Chaiklin alles uitpraten, maar Carole zou haar meteen duidelijk gemaakt hebben dat ze aan het verkeerde adres was. “Het is overduidelijk dat ze mij verraden hebben. Ik begrijp niet dat ze denkt dat ik hun team ook nog maar iets te vertellen heb. Ik heb haar dan ook gezegd dat ze mijn nummer mogen verwijderen.” Niet veel later heeft Rebecca Chaiklin nog geprobeerd om de huidige man van Carole Baskin te benaderen, maar ook hij had haar niks te zeggen.

Tijdens haar interview onthulde Baskin nog dat ze Joe Exotic, haar vijand in de reeks, nog nooit gesproken heeft. “De grootste leugen die in ‘Tiger King’ in beeld komt, is dat ik ruzie heb met Joe terwijl we elkaar nog nooit gesproken hebben.” Zo zou ze hem alleen nog maar gezien hebben en dit enkele keren voor zijn rechtszaak.

