Carol uit ‘ER’ sloeg wel heel genereus aanbod af toen ze vertrok

Julianna vertelt in Oprah Winfreys interviewserie Super Soul dat de producenten haar 27 miljoen dollar (22,3 miljoen euro) hadden aangeboden om in de serie te blijven. Aan de talkshowhost zegt ze dat al haar vriendinnen haar voor gek verklaarden dat ze het geld niet aannam, zo blijkt uit een promo voor het programma. In het interview, dat zaterdag uitgezonden wordt, blikt de ‘The Good Wife’-actrice terug op haar beslissing om niet naar hen te luisteren.

“Ik had een vriendin die veel spirituele boeken las en ik had me net verdiept in het boeddhisme. Ik ben dus naar een boekenwinkel gegaan, liet mijn vinger langs de boeken op de plank gaan en koos er een uit, dat was het boek ‘Awakening the Buddha Within’”, zegt Julianna. “Thuis heb ik het boek geopend en met mijn ogen dicht een zin aangeduid. Die zin was: ‘Ik wist dat ik meer wilde leren, niet meer wilde verdienen’.”

Reboot?

Hoewel de actrice het genereuze aanbod afsloeg, keerde ze in 2009 toch terug naar de serie. Net als George Clooney was Julianna te zien in de finale van de show, die dat jaar op tv te volgen was. De reeks ging over medewerkers van het fictieve County General Hospital in Chicago. Met 15 seizoenen was de show vroeger het langstlopende medisch drama ooit, maar Grey’s Anatomy heeft dat record inmiddels verbroken. Julianna won voor haar rol als verpleegster Carol in 1995 een Emmy in de categorie ‘supporting actress in a drama series’.

Eerder deze maand liet George Clooney wel nog weten dat hij een eventuele reboot geen goed idee vindt. Volgens de wereldster, die kinderarts Doug Ross speelde, is het moeilijk om nogmaals zo’n voltreffer te maken. De ‘Ocean’s Eleven’-acteur kwam onlangs virtueel samen met onder anderen Noah Wyle (Dr. John Carter), Julianna Margulies (Carol Hathaway), Anthony Edwards (Dr. Mark Greene) en Laura Innes (Dr. Kerry Weaver). Tijdens de reünie haalden de castleden herinneringen op en beantwoordden ze vragen van fans.

