Carmenneke van ‘F.C. De Kampioenen’ wordt burgemeester in ‘De buurtpolitie’

TVGoed nieuws voor de fans van Loes Van den Heuvel (65). De actrice, die vooral bekend is als Carmen in ‘F.C. De Kampioenen’, is binnenkort ook te zien in ‘De buurtpolitie’ op VTM. Daar zal ze de rol van burgemeester vertolken, zo meldt Showbizzsite.be. Wanneer ze net in die rol op het scherm te zien zal zijn, is momenteel nog niet bekend.