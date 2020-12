Carmen krijgt nieuwe ‘Neroke’ in kerstspecial van ‘F.C. De Kampioenen’: “Al het zesde hondje op de set”

De nieuwe Nero is al het zesde hondje dat z’n opwachting maakt in het Kampioenen-universum. “Ik heb er drie gehad in de serie, en twee andere in de film”, vertelt Loes. “Dit hondje is wel wat aan de kleine kant. De vorige waren iets robuuster. En een beetje groter ook. Dit is zo'n klein, cute en lief hondje.”