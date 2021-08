Canvas pakt uit met ‘Kinderen van de Migratie’

In 1948, amper enkele jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog, had België de best draaiende economie van Europa. Dat Belgisch mirakel werd gevoed door één onmisbare grondstof: steenkool. Maar de Belgen wilden het vuile en gevaarlijke werk in de koolputten niet meer doen. Daarom importeerde ons land in amper tien jaar tijd meer dan 100.000 Italiaanse arbeiders voor de mijnen.