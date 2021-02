Canvas pakt Netflix in snelheid en zendt als eerste nieuwe seizoen van topreeks ‘Fargo’ uit

Het vierde seizoen situeert zich in Kansas City, in 1950, en focust op de strijd tussen twee misdaadorganisaties. De ene bende bestaat uit Afro-Amerikanen die uit het zuiden gevlucht zijn voor de rassendiscriminatie, en de andere is een traditioneel, Italiaans-Amerikaans maffiasyndicaat. Ze proberen het op een akkoordje te gooien, maar er ontstaan toch al snel nieuwe conflicten. De hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Chris Rock en Jason Schwartzman.

Ook de eerste drie seizoen zijn te zien op VRT NU. De eerste reeks (met een indrukwekkend boosaardige Billy Bob Thornton en Martin Freeman) en speelt zich af in Minnesota in 2006. De tweede reeks (met onder meer Kirsten Dunst, Patrick Wilson en Ted Danson) situeert zich rond Fargo, North Dakota in 1979 en in de derde (met Ewan McGregor en David Thewlis) keren we terug naar Minnesota, in 2010. ‘Fargo’ won talloze prijzen, waaronder drie Golden Globes en twee Emmy Awards. Ook de film is op 12 februari nog eens te zien op Canvas.